Медики ФРГ выступили против обязательной вакцинации на фоне роста заболеваемости ковидом

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Междисциплинарная ассоциация интенсивной терапии и неотложной медицины Германии (DIVI) выступает против обязательной вакцинации против коронавируса даже в условиях стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекции. Об этом заявил руководитель DIVI Гернот Маркс в опубликованном в пятницу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Это политическое решение. Как DIVI мы против, потому что нам следует убеждать людей, а не обязывать их. В противном случае сомневающиеся еще больше отдалятся от общества", - утверждал Маркс. При этом он считает необходимым активизировать усилия по проведению кампаний вакцинации населения. "Политики должны начать вторую крупную прививочную кампанию и активно вовлекать невакцинированных", - отметил глава DIVI.

Вместе с тем Маркс предупредил, что на фоне резкого увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом в стране отделения интенсивной терапии в больницах ФРГ в ближайшее время могут быть переполнены. "Если подобная динамика сохранится, мы очень скоро сможем лечить только пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, и пациентов с коронавирусом. Мы должны срочно предотвратить это", - продолжил он. Кроме того, Маркс уточнил, что подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии не привиты.

Вакцинация от коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили около 58,1 млн немцев (69,9% населения), полностью привиты порядка 56 млн человек (67,3%). В ходе кампании использовались вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), за прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 48 640. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4 942 890 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за сутки в стране умер 191 пациент. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 97 389. Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии составляет 263,7 случая на 100 тыс. человек - это максимум за все время пандемии.