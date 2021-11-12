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Пандемия COVID-19

Норвегия предложит третью дозу вакцины всем жителям старше 18 лет

Коммуны уже начали вакцинацию третьей дозой людей старше 65 лет

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноября. /ТАСС/. Норвегия начнет предлагать третью дозу вакцины от коронавируса всем жителям страны старше 18 лет. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

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"Правительство постановляет, чтобы всем жителям старше 18 лет была предложена бустерная доза вакцины. Коммуны уже начали вакцинацию третьей дозой людей старше 65 лет. Кабмин планирует, что в следующем году всем жителям в возрасте 18-64 лет будет предложена третья доза, когда после введения второй дозы пойдет минимум шесть месяцев", - сказал он.

В начале октября правительство страны поддержало рекомендацию Норвежского института здравоохранения предложить третью дозу вакцины от коронавируса людям старше 65 лет. Согласно рекомендации медицинских властей, сначала вакцинировать третьим компонентом будут жителей Норвегии в возрасте 85 лет и старше и постояльцев домов престарелых. После этого третью дозу сможет получить группа людей в возрасте от 75 до 84 лет, а после нее - от 65 до 74 лет.

В начале ноября было решено также предложить третью дозу норвежским медикам.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер.

Во вторник на этой неделе был установлен новый рекорд прироста новых случаев ковида - 2,1 тыс. К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили почти 70% жителей Норвегии старше 12 лет.

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НорвегияПандемия COVID-19
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