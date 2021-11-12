Норвегия предложит третью дозу вакцины всем жителям старше 18 лет

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноября. /ТАСС/. Норвегия начнет предлагать третью дозу вакцины от коронавируса всем жителям страны старше 18 лет. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

"Правительство постановляет, чтобы всем жителям старше 18 лет была предложена бустерная доза вакцины. Коммуны уже начали вакцинацию третьей дозой людей старше 65 лет. Кабмин планирует, что в следующем году всем жителям в возрасте 18-64 лет будет предложена третья доза, когда после введения второй дозы пойдет минимум шесть месяцев", - сказал он.

В начале октября правительство страны поддержало рекомендацию Норвежского института здравоохранения предложить третью дозу вакцины от коронавируса людям старше 65 лет. Согласно рекомендации медицинских властей, сначала вакцинировать третьим компонентом будут жителей Норвегии в возрасте 85 лет и старше и постояльцев домов престарелых. После этого третью дозу сможет получить группа людей в возрасте от 75 до 84 лет, а после нее - от 65 до 74 лет.

В начале ноября было решено также предложить третью дозу норвежским медикам.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер.

Во вторник на этой неделе был установлен новый рекорд прироста новых случаев ковида - 2,1 тыс. К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили почти 70% жителей Норвегии старше 12 лет.