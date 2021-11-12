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Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика РАН Чазова

Почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава умер в возрасте 92 лет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика РАН Евгения Чазова, который умер в возрасте 92 лет.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Текст телеграммы будет в ближайшее время опубликован на сайте Кремля", - сказал Песков журналистам.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ, академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧазов, Евгений Иванович
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