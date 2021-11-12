Иностранцам потребуется предъявлять ПЦР-тест для посещения общественных мест

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Иностранным гражданам по-прежнему необходимо будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест на ковид для посещения общественных мест и массовых мероприятий. Для них в случае принятия законопроекта о QR-кодах ничего не меняется, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

"Наш законопроект предполагает регулирование посещения объектов и мероприятий иностранными гражданами. На сегодняшний день, в соответствии с законопроектом, в отношении них практически ничего не происходит. Как и прежде, иностранные граждане посещают объекты и мероприятия, предъявляя отрицательный ПЦР-тест", - сказала она.