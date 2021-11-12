Медведев выразил соболезнования родным и близким Евгения Чазова

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова, отметив его колоссальный вклад в развитие кардиологии.

"Это тяжелая, невосполнимая утрата для родных и близких, для нашей страны и всей мировой медицины. Выдающийся врач и ученый, Евгений Иванович посвятил всю жизнь заботе о здоровье людей и всегда блестяще выполнял свои профессиональные обязанности. Он стал основателем собственной научной школы и внес колоссальный вклад в развитие кардиологии", - говорится в телеграмме Медведева коллегам, родным и близким Чазова. Ее текст приводит секретариат зампреда Совбеза.

Медведев отметил бесконечную увлеченность делом и незаурядный организаторский талант Чазова, которые позволяли ему совмещать медицинскую, общественную и просветительскую деятельность. "Его усилия по предотвращению ядерных конфликтов были справедливо отмечены Нобелевской премией мира", - добавил замглавы Совбеза, отметив, что главной наградой для Чазова была благодарность людей, которым от спас жизнь.

"С большой теплотой вспоминаю свое личное общение с Евгением Ивановичем Чазовым, его интеллигентность, благородство, безграничную эрудицию", - говорится в послании Медведева. Он убежден, что память о выдающемся кардиологе останется в сердцах навсегда.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ, Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет.