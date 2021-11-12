Эксперт: введение QR-кодов в магазинах и транспорте позволит нарастить темпы вакцинации

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Введение QR-кодов о вакцинации в общественном транспорте, кафе и магазинах целесообразно, это позволит нарастить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

"Я оцениваю положительно, насильственные меры здесь бессмысленны и неправильны, а мягкая сила нужна, потому что в России нужно создать коллективную иммунную прослойку. Это в интересах государства и его безопасности. Это будет способствовать росту темпов вакцинации, потому что людям нужно куда-то идти, они должны прийти и показать, что они вакцинированы", - сказал Жемчугов.

При этом он отметил, что необходимо исключить вероятность ложной вакцинации и жестко пресекать такие действия.