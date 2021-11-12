Иммунолог рассказал, что может быть медотводом от вакцинации

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Нежелательная тяжелая реакция на конкретный препарат является единственным противопоказанием к вакцинации, сообщил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он отметил, что в этом случае можно вакцинироваться другим препаратом.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

"Медотвод может быть только один - это реакция на конкретную вакцину. Если, например, ввели некую вакцину векторную, на нее была тяжелая реакция, то эту вакцину, только ее, не стоит дальше применять. И даже этому человеку можно вакцинироваться другой вакциной уже с соответствующими мерами предосторожности. Остальные противопоказания все временные, частные", - сказал он.

По словам Жемчугова, люди с хроническими заболеваниями должны вакцинироваться в первую очередь, так как для них инфекция наиболее опасна.

"Люди с большим количеством болезней наиболее подвержены тяжелому течению и летальным исходам. Их нужно в первую очередь вакцинировать, но тут должен вмешиваться лечащий врач по основному заболеванию, определять график вакцинации и вид вакцины", - сказал он.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.