Премьер Франции почтил память жертв ноябрьских терактов 2015 года

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Глава правительства Франции Жан Кастекс почтил память жертв серии терактов, которые произошли в Париже шесть лет назад.

Премьер-министр возложил цветы к памятной табличке, установленной на стадионе "Стад де Франс" в память об убитых и раненых в ходе терактов. Кадры с церемонии размещены в Twitter Кастекса.

Как указано в программе траурных мероприятий, премьер в сопровождении мэра Парижа Анн Идальго посетят парижские кафе, пострадавшие в ходе нападения, и концертный зал "Батаклан", где террористы взяли в заложники зрителей.

О терактах

13 ноября 2015 года в нескольких округах в Париже боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) совершили серию терактов. Сначала взрывы прогремели около стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии. За встречей наблюдал президент Франции Франсуа Олланд, которого срочно эвакуировали сотрудники службы безопасности.

Одновременно террористы захватили около ста заложников в концертном зале "Батаклан", где выступала американская группа Eagles of Death Metal. После захвата "Батаклана" террористы предприняли атаки на кафе, открыв огонь по посетителям на открытых террасах. Всего от рук боевиков погибли 130 человек, более 430 человек были ранены.

Мировая пресса назвала день терактов в Париже "черной пятницей". Свои соболезнования Франции в связи с многочисленными жертвами трагедии выразили ООН, руководители России, США и многих других стран мира.

В сентябре в Париже начался процесс по делу о ноябрьских терактах. По делу проходят два десятка обвиняемых. Главным из них является Салах Абдеслам, единственный из группы боевиков, оставшийся в живых. Ему грозит пожизненное заключение.