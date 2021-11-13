Юрист предложил создать АНО для судов по скифскому золоту, используя опыт по делу ЮКОСа

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Специализированная автономная некоммерческая организация (АНО) может оказаться более эффективной, чем разрозненные юристы, при представлении российских интересов в зарубежных судах, когда дело касается Крыма - в том числе в процессе о судьбе скифского золота, считает заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"В настоящее время компетентные органы РФ изучают возможность подачи структурами российского государства кассационной жалобы на решение голландского суда о передаче коллекции скифского золота в Киев. Изменить ситуацию к лучшему и перехватить инициативу на юридическом фронте можно только с помощью создания российской специализированной автономной некоммерческой организации, которая комплексно занималась бы юридическим сопровождением множества судебных процессов в международных инстанциях по так называемым крымским и украинским делам", - сказал Молохов.

Он напомнил, что подобный успешный опыт уже есть. Это недавний прецедент, когда благодаря в том числе деятельности АНО "Международный центр правовой защиты" Верховный суд Нидерландов (та же самая инстанция, в которой будет рассматриваться вопрос о принадлежности скифского золота), недавно отменил решение о взыскании с России $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне в соответствии с голландскими законами и нормами международного права. Инстанция отказалась выносить решение о принадлежности ценностей, отметив, что этот вопрос должен решаться после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов.