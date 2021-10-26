Скифское золото: Россия продолжит борьбу за его возвращение в Крым

Вопрос о возврате крымских экспонатов был перенесен в суд. Сторонами в процессе выступили четыре крымских музея, Амстердамский университет и Украина. В конце 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что артефакты должны быть переданы Киеву. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

В сентябре 2014 года в Киев вернули все 19 предметов, которые предоставлялись для экспозиции Украиной. Среди них золотой скифский шлем, золотой скифский меч и ножны к нему, а также драгоценности сарматов — предметы быта и украшения.

Экспозиция завершилась 31 мая. Однако с возвратом предметов в музеи возникли сложности, так как в марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта, а Нидерланды официально не признали присоединение. Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мировому соглашению.

В феврале 2014 года в Музее Алларда Пирсона (принадлежит Университету Амстердама) открылась выставка "Крым — золотой остров в Черном море", на которой были представлены ювелирные украшения, домашняя утварь, драгоценные камни древних греков и скифов и другие ценности, найденные археологами на полуострове. Экспонаты предоставили музеи Крыма и Киева.

Во вторник, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама вынес решение по спору между Россией и Украиной о том, кому принадлежат экспонаты выставки "Крым — золотой остров в Черном море". Коллекцию, все это время хранившуюся в голландском музее, суд постановил вернуть Украине, хотя экспонаты для нее предоставили крымские музеи. Российская сторона подаст апелляцию и продолжит борьбу за возвращение артефактов на историческую родину. Напоминаем, из-за чего произошел этот конфликт и почему скифское золото представляет такую ценность.

Крымские музеи подали апелляцию, которая была принята 28 марта 2017 года. Слушания в апелляционном суде Амстердама начались 11 марта 2019 года. Представляющая российскую сторону адвокат Мариэль Коппенол-Лафорс заявила, что все оспариваемые экспонаты найдены в ходе археологических раскопок в Крыму и являются частью его истории, поэтому именно крымские музеи должны оставаться хранителями коллекции. Она подчеркнула, что суд в Киеве не сможет принять честное решение о принадлежности экспонатов, так как директорам крымских музеев запрещен въезд на Украину и они не смогут найти адвокатов.

Музеи Крыма в совместном заявлении отмечали, что обладают бесспорными правами на экспонаты и не существует юридических, культурных или исторических оснований для перемещения их в Киев. Представляющий украинскую сторону адвокат Мартен Сандерс в свою очередь заявлял, что в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО (о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности) 1970 года и голландскими законами коллекция должна быть возвращена суверенному государству, то есть Украине.

Теперь же, как постановила судья Паулина Хофмейер-Рюттен, предметы из крымских музеев "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".

Реакция сторон

В России решение голландского суда назвали проявлением двойных стандартов. Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил ТАСС, что, хотя постановление суда было ожидаемым, оно представляет "пренебрежение к культурному наследию народов Крыма". Глава "Украинской общины Крыма" и член Общественной палаты региона Анастасия Гридчина выразила уверенность, что коллекция "рано или поздно вернется" на полуостров. В свою очередь спикер парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что судебное решение "не имеет отношения ни к праву, ни к справедливости", а потому власти региона включат скифское золото в список претензий к Украине. Замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отметил, что постановление голландского суда нарушает ключевые принципы международного права в части доступа народа Крыма к собственному культурному наследию — Флорентийское соглашение 1950 года, рекомендации ЮНЕСКО и кодекс Международного совета музеев, а потому "не является до конца правовым" и "носит в большой степени политизированный характер".

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что борьба за возвращение артефактов должна быть продолжена. Российская сторона обжалует судебное постановление в Верховном суде Нидерландов в течение трех месяцев. До окончательного решения коллекция останется в Голландии.

Ожидаемо, на Украине реакция оказалась противоположной российской. Президент Украины Владимир Зеленский назвал постановление суда "долгожданным" и "справедливым". При этом он высказал мысль, что после скифского золота Украина возвратит и Крым. Еще больше оказался рад глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. "Это большая победа. Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода. Реликвии, которые свидетельствуют про тысячи лет нашей истории", — говорится в комментарии министра для СМИ.

Самые ценные экспонаты: "Змееногая богиня" и навершие с грифоном

В общей сложности на выставку было предоставлено более 500 экспонатов (около 2 тыс. предметов) со страховой оценочной стоимостью свыше €500 тыс. из четырех крымских музеев. Музей исторических ценностей Украины предоставил 19 экспонатов, которые ему вернули еще в 2014 году.

Из собрания Керченского историко-культурного заповедника на выставку отправились 190 музейных предметов — античная скульптура, чернолаковая керамика, терракоты, надгробия и ювелирные украшения. Наиболее ценным экспонатом эксперты считают двустороннее скульптурное изображение "Змееногой богини", которое нашли в конце XIX века в центре современной Керчи, где в древности располагался Пантикапей — столица Боспорского царства.

Находящийся в Севастополе Национальный заповедник "Херсонес Таврический" предоставил для выставки 28 экспонатов — надгробия и архитектурные фрагменты погребальных сооружений, архитектурную терракоту, эпиграфику и коллекцию граффити, относящиеся к истории и культуре Херсонеса эпохи античности. Все они были найдены на территории Херсонесского городища. По плану эти вещи должны занять свое место в постоянной экспозиции после капремонта музейного здания.

Из Центрального музея Тавриды на выставке в Амстердаме демонстрируется 132 экспоната — лепная и краснолаковая посуда, убранство конской упряжи, детали одежды и украшения. Среди наиболее ценных памятников — навершие с грифоном, бляха с сарматским знаком, украшения конской узды в виде животных и лепные сосуды-водолеи в виде баранов. Вывезенные в Голландию предметы относятся к культуре поздних скифов, сарматов, алан, средневекового населения Крыма и были созданы в период с IV века до н. э. по VII век н. э. География этих находок широка, но вся она связана с историей Крыма. С 1920-х годов и до нашего времени они поступали из расположенных на его территории могильников — Левадки, Нейзац, Дружное, Лучистое, а также городища Неаполь Скифский.

Бахчисарайский историко-культурный заповедник отправил на выставку более 200 экспонатов, среди которых наибольший интерес представляют предметы из дерева — фрагменты сосудов и китайские шкатулки I века н. э., а также два надгробных каменных рельефа, уникальность которых — в сочетании античных сюжетов с варварскими атрибутами.