В Польше сообщили, что за сутки около 50 мигрантов прорвались через границу с Белоруссией

ВАРШАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Две большие группы мигрантов в субботу пытались прорваться через польско-белорусскую границу, 50 из них удалось попасть на территорию Польши. Об этом сообщили в воскресенье в Twitter пограничная охрана Польши и полиция Подляского воеводства.

Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"Чувствуем себя как на войне".

"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"За минувшие сутки дошло до двух попыток силой пересечь границу", - указано в сообщении погранохраны.

"Вчера (в субботу - прим. ТАСС) около 17:00 (19:00 мск) около 50 человек ворвались в Польшу в районе Стажин. В поисках мигрантов, незаконно пересекающих границу, принял участие 21 полицейский, а также солдаты и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 гражданина Ирака", - информировала полиция.

В результате другого инцидента пострадал польский полицейский. "После 20:00 (22:00 мск) в районе Колонии-Клюковичи на полицейских было совершено нападение при попытке насильственного перехода границы. Брошенный камень попал в шлем офицера. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского", - указано в сообщении.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В понедельник ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые периодически большими группами пытаются прорвать заграждения и пройти в Польшу.