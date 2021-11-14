В Минске сообщили, что беженцам на границе за пять дней привезли более 18,5 т продуктов

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Более 18,5 т продуктов было доставлено за пять дней в импровизированный лагерь мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба верхней палаты парламента Белоруссии в своем Telegram-канале .

"По итогу пяти дней была оказана гуманитарная помощь: продукты питания - 18,6 т, в том числе молоко - 5 т, хлебобулочные изделия - 5,5 т, консервы мясные - 2 т, консервы овощные - 0,8 т, колбасные изделия - 2 т, кондитерские изделия - 1,3 т, фрукты - 0,8 т, детское питание - 1,2 т, вода питьевая - 7 т", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что беженцам также привезли 3,2 тыс. единиц теплой одежды и 760 одеял.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой координировать гуманитарную акцию на границе.

Власти Белоруссии совместно с рядом общественных организаций, в том числе с Белорусским Красным Крестом, начали на регулярной основе доставлять беженцам гуманитарную помощь. В частности, Лукашенко поручил подвезти в лагерь мигрантов дрова и установить палатки.