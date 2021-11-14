"Мир" будет вести прямые включения с границы между Белоруссией и Польшей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Телерадиокомпания "Мир" будет организовывать прямые включения с границы между Белоруссией и Польшей, где находятся несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в Европу. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

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"О событиях, происходящих на белорусско-польской границе", наши корреспонденты будут рассказывать во время прямых включений в новостных выпусках на телеканалах "Мир" и "Мир24", - сказано в сообщении.

На данный момент на месте событий работают представители всех государственных СМИ Белоруссии. В пятницу в лагере беженцев побывала и съемочная группа американского телеканала CNN вместе с бравшим интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко журналистом Мэттью Ченсом.

10 ноября в Министерстве информации Белоруссии заявили, что ведется совместная работа с МИД по вариантам оперативной аккредитации и прибытия в республику представителей польских средств массовой информации на фоне обострения ситуации на белорусско-польской границе.