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Пандемия COVID-19

Минпромторг рассчитывает на скорейшую регистрацию "Спутника Лайт" в Сербии

Глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что Россия на две трети исполнила контракт на поставку "Спутника V" в эту страну, поставив 2 млн доз

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Сербии в ближайшее время, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров. Он также сообщил, что Россия на две трети исполнила контракт на поставку "Спутника V" в Сербию, поставив 2 млн доз.

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В воскресенье Мантуров на полях Dubai Airshow встретился с министром правительства Республики Сербии Ненадом Поповичем.

"Поставки российской вакцины "Спутник V" в Сербию мы исполнили на две трети - поставлено порядка 2 млн доз "Спутника". Также мы ведем переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии "Спутника Лайт" и надеемся на скорейшее завершение этого процесса", - заявил Мантуров.

Также министры обсудили вопросы сотрудничества в области транспортного машиностроения, в том числе поставки трамваев и железнодорожных вагонов.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияСербияПандемия COVID-19
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