Власти Екатеринбурга планируют не вводить QR-код для входа в Ледовый городок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга рассматривают возможность сделать вход в Ледовый городок не по QR-кодам при высоком темпе вакцинации, но не исключают возможность введения системы кодов при негативном развитии ситуации с пандемией. Об этом сообщил журналистам начальник управления культуры администрации города Илья Марков.
"Уличные мероприятия пока не ограничены QR-кодами. <…> У нас запланировано несколько оргкомитетов [по этой теме], <…> ближе к открытию городка мы будем понимать, насколько сегодня ситуация стабилизируется. Если дальше будет такой же темп вакцинации, если мы будем видеть, что цифры остаются стабильными, то <…> оперативный штаб может принять решение <…> о допуске и без QR-кодов", - сказал он.
Также при организации деятельности Ледового городка власти планируют разработать дополнительные механизмы на территории для того, чтобы избежать скопления большого количества людей.
Главной темой Ледового городка в Екатеринбурге в этом году станут русские народные сказки. Открытие планируется 29 декабря. На площадке будут организованы традиционные мероприятия, в том числе салют, фестиваль ледовой скульптуры и ярмарка.
В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 15 ноября, в регионе за сутки зарегистрировано 725 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 167 577, выписаны 149 038 человек, умерли 7 884.