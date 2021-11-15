Власти Екатеринбурга планируют не вводить QR-код для входа в Ледовый городок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга рассматривают возможность сделать вход в Ледовый городок не по QR-кодам при высоком темпе вакцинации, но не исключают возможность введения системы кодов при негативном развитии ситуации с пандемией. Об этом сообщил журналистам начальник управления культуры администрации города Илья Марков.

"Уличные мероприятия пока не ограничены QR-кодами. <…> У нас запланировано несколько оргкомитетов [по этой теме], <…> ближе к открытию городка мы будем понимать, насколько сегодня ситуация стабилизируется. Если дальше будет такой же темп вакцинации, если мы будем видеть, что цифры остаются стабильными, то <…> оперативный штаб может принять решение <…> о допуске и без QR-кодов", - сказал он.