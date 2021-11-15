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В Курской области обязали вакцинироваться от COVID-19 студентов и жителей старше 60 лет

Вакцинацию от коронавируса также должны пройти волонтеры, лица, работающие вахтовым методом, а также подлежащие призыву на военную службу

ТАСС, 15 ноября. Управление Роспотребнадзора по Курской области постановило ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных граждан, в том числе для студентов и жителей старше 60 лет. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте ведомства.

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"Дополнить пункт 1 постановления подпунктом следующего содержания: лица в возрасте 60 лет и старше; лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; лица старше 18 лет, обучающиеся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования", - говорится в сообщении.

Действие постановления также распространяется на студентов, проходящих практику вне структурных подразделений образовательных организаций. Кроме того, прививку от коронавируса обязаны сделать волонтеры, лица, работающие вахтовым методом, а также подлежащие призыву на военную службу. Отмечается, что студенты, вахтовики и волонтеры должны вакцинироваться первым компонентом до 15 декабря, вторым - до 15 января. Прививку должны сделать не менее 80% от общего числа обучающихся, работников и сотрудников организаций. Аналогичные сроки вакцинации компонентами введены для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

С начала пандемии в Курской области выявлено 71 472 случая заражения коронавирусом, из них 347 - за последние сутки, 1 695 пациентов умерли. Ранее для некоторых категорий граждан в регионе увеличили обязательную вакцинацию до 80%. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового присутствия людей.

Теги
РоссияКурская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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