Власти Вологодской области потратят 50 млн рублей на поощрение вакцинированных от COVID-19

"Мы рассчитали, что это потребует примерно 50 млн рублей. Сумма для нас небольшая. Кроме мотивации граждан, мы приняли пакет мер поддержки для нашего бизнеса - налоговые каникулы, продление всех преференций на 2022 год. Вот тут от нас меры поддержки потребуют 2,5 млрд рублей в год", - сказал Кувшинников в прямом эфире телеканала РБК.

Как сообщил глава региона, сейчас в области будут массово привлекать к вакцинации, чтобы в сжатые сроки достичь коллективного иммунитета: студентам в колледжах и техникумах будут выплачивать по одной тысяче рублей после полной вакцинации. Среди вакцинированных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет будут разыграны популярные гаджеты. Ветеранские организации в селах получат по 200 тыс. рублей на мероприятия для ветеранов, в городах - по 400 тыс. рублей, если в муниципалитетах привьются более 80% граждан 65 лет и старше. Также на прививочных пунктах на этой неделе начнут раздавать бесплатные билеты на новогодние мероприятия в Вологде, они пройдут в первые дни января на территории Вологодского Кремля, а также на концерты с участием звезд российской эстрады. Концерты запланированы на 27-28 декабря в Вологде и Череповце при строгом соблюдении санитарных норм.

Проблем с вакциной в регионе нет, подчеркнул он. "У нас нет проблем с вакциной "Спутник V", что касается "Спутника Лайт", то он применяется только для ревакцинации. Завтра будет поставка 25 тыс. доз препарата "Спутника Лайт", ревакцинацию мы полностью закроем", - сказал Кувшинников.

Губернатор также отметил, что число госпитализированных последние две недели держится на уровне 1 700-1 800 человек в сутки, моногоспитали заполнены на 82-83%, в резерве имеется 200 коек, еще 700 коек власти готовы развернуть при необходимости. При этом ковидные госпитали полностью обеспечены кислородом, лекарствами и всем необходимым. В связи с этим в регионе не стали продлевать нерабочие дни после 7 ноября, "нагрузка на систему здравоохранения тяжелая, но не повышается". В регионе действует система QR-кодов, они требуются при посещении спортивных, культурных мероприятий, предприятий сферы услуг и медучреждений. При этом QR-коды на транспорте и в магазинах не введены, как в некоторых регионах России, отметил Кувшинников.

На 15 ноября в области выявлено 84 150 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 402. Выздоровели 74 182 человека, умерли 2 367. Привито первым компонентом более 440 тыс. вологжан, завершили вакцинацию 398 тыс. человек (48% взрослого населения).