Семилетнюю девочку, пропавшую в Иваново, нашли живой

ТАСС, 15 ноября. Семилетняя девочка, которая пропала в понедельник в Иваново, найдена живой. Она сидела на остановке и сильно замерзла, сообщила пресс-служба УМВД по Ивановской области.

"Девочка найдена. Ребенок сидел на остановке и очень замерз", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, девочку нашла женщина по наводке сына, который видел распространенную ориентировку. Еще один прохожий отвел ребенка к себе домой, откуда девочку забрали сотрудники полиции. На данный момент выясняется, почему школьница не пошла домой и оказалась там, где ее нашли.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения семилетней девочки в Иванове. Сообщалось, что в понедельник около 15:30 ребенок вышел из детского дома творчества №3 и не вернулся домой. Прежде девочка из дома не уходила, семья на учете в органах системы профилактики не состоит.