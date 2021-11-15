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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

МИД Литвы ждет, что новые санкции ЕС позволят наказать организаторов потока мигрантов

Глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис считает, что необходимо "как можно быстрее остановить все полеты в Минск и предоставить необходимую помощь застрявшим на границе ЕС и Белоруссии"

ТАЛЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Решение о введении пятого пакета санкций против Белоруссии, принятое главами МИД стран Евросоюза на заседании Совета ЕС в понедельник, позволит привлечь к ответственности организаторов потока нелегальных мигрантов. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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"Сегодняшнее решение Совета министров иностранных дел позволяет и предоставляет правовое основание применить санкции к организующим переправку нелегальных мигрантов деятелям и предприятиям, таким как туристические агентства, аэропорты Белоруссии и предприятия, обслуживающие самолеты на земле", - приводит его слова пресс-служба МИД Литвы.

"Мы уже сегодня слышим о намерениях соединить новые столицы с Минском. Для этого и нужны созданные сегодня инструменты, воспользоваться которыми, я надеюсь, хватит воли", - добавил министр.

Ландсбергис также заявил, что в данный момент необходимо "как можно быстрее остановить все полеты в Минск и предоставить необходимую помощь застрявшим на границе ЕС и Белоруссии, включая возможность репатриации". По его словам, Литва готова оказать техническую помощь Белоруссии в деле возвращения мигрантов на родину.

Как заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пятый пакет санкций ЕС против властей Белоруссии согласован и будет введен в действие в ближайшие дни.

Теги
БелоруссияЛитваПольшаБоррель, ЖозепСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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