Миссия выполнима: спасти африканских носорогов

Первая фаза международного инновационного проекта Rhisotope ("Ризотоп проджект") с участием российской госпорпорации "Росатом" по защите носорогов успешно завершилась в Южно-Африканской Республике. Об этом заявил ТАСС один из инициаторов проекта, глава отдела физической медицины южноафриканского Университета Витватерсранда профессор Джеймс Ларкин. "Полученные недавно результаты показывают, что мы на правильном пути по созданию передовой технологии использования радиоактивных изотопов для охраны жизни носорогов, — подчеркнул он. — Тем самым сделан первый, но важный шаг в реализации научной идеи, которая предлагает вживлять в рога носорогов материалы с радиоактивными следами".
Проект Rhisotope является инициативой Университета Витватерсранда, ведущих мировых ядерщиков и инновационных специалистов. Помещенный в рог носорога радиоактивный материал делает невозможной его контрабанду и создает эффективное средство защиты животных.
Разработчики технологии планируют, что она будет распространена на всю Африку и другие континенты. Сотрудники природоохранных организаций смогут бесплатно пройти обучение. Проект, в котором принимают участие ЮАР, Австралия, США и Россия, также может быть использован для спасения других исчезающих видов животных.
Первый успех
Практическая реализация международного проекта Rhisotope с российским участием для защиты носорогов от браконьеров началась 13 мая 2021 года в ЮАР, когда двум животным — носорогам Игорю и Денверу — в рога были вживлены капсулы со стабильными нерадиоактивными изотопами. Операция по вживлению капсул прошла на территории частного заповедника "Буффало Клоф" на юге страны. Задача первого этапа состояла в том, чтобы на практике убедиться, что капсулы не вызывают никаких неудобств у животных и не причиняют вреда их организму.
"В течение четырех месяцев с момента вживления капсул специалисты регулярно брали пробы крови и тканей животных, — сообщил ТАСС профессор Ларкин. — Анализ показал, что имплант находится в стабильном состоянии и не перемещается в рогах носорогов". "Проект Rhisotope достиг первой важной вехи в возможности продемонстрировать регулирующему органу, университетскому комитету, что наша технология полностью безопасна для животных", — подчеркнул он.
Второй этап
"Завершив первый этап проекта, мы переходим ко второму, — говорит профессор Ларкин. — Предстоит решить две проблемы. Первая заключается в том, чтобы разработать схему радиоактивной безопасности и определить объем изотопной дозы, которая не только сделает рог заметным для радиационных мониторов во всем мире, но в то же время не причинит никакого вреда животному. Вторая связана с первой и состоит в том, чтобы наиболее точно определить место для радиоактивного импланта. В этих целях специалисты сейчас создают виртуальный объемный череп носорога. Ожидается, что работы по созданию цифровой модели завершатся в начале 2022 года. После этого будет определен конкретный участок внутренней части рога, где поместится радиоактивный изотоп".
"Относительно выбора конкретного радиоактивного вещества мы находимся на ранней стадии исследований, хотя у нас уже есть несколько вариантов, — говорит профессор Ларкин. — Сейчас мы работаем с учеными из ЮАР и надеемся в ближайшее время приступить к работе с российскими специалистами. Необходимо создать уникальный изотоп, который должен выполнить очень специфическую работу". По его словам, на это потребуется около года.
Профессор Ларкин отметил, что после создания капсулы с радиоактивным изотопом и определения местоположения ее в роге животного потребуются разрешения на имплантацию со стороны государственной службы ЮАР по регулированию использования радиоактивных веществ, а также согласие ученых-зоологов.
Участие Росатома
"Росатом с самого начала участвует в "Ризотоп проджект", — заявил ТАСС генеральный директор центрально- и южноафриканского подразделения корпорации Райан Колльер. — Идея использовать радиоактивные изотопы для защиты носорогов принадлежит профессору Ларкину. Мы изучили этот проект и нашли его прекрасным". По словам Колльера, ядерная наука сыграет важную роль в защите носорогов и других находящихся под угрозой исчезновения животных.
"Росатом финансирует данный проект, — подчеркнул Колльер. — Российские исследователи вовлечены в различные его направления, включая разработку радиоактивного вещества и его упаковку. Кроме этого, в районе заповедника "Буффало Клоф" мы реализуем образовательную программу о редких животных и необходимости их защиты, также работаем с мировой аудиторией, рассказывая о том, какой вред наносит торговля рогом носорога".
Колльер отметил, что Росатом играет существенную роль во всех направлениях проекта — от обучения и научных исследований до создания конкретного продукта. "Мы горды тем, что играем ключевую роль в этой важной инициативе, которая поможет спасти носорогов от угрозы исчезновения", — заявил представитель Росатома.
Незаконная охота
За последние 11 лет в результате действий браконьеров Южно-Африканская Республика потеряла 7,3 тыс. носорогов. Пик незаконной охоты на этих животных в Африке пришелся на 2015 год, когда были убиты 1 349 особей. С тех пор африканские страны усилили их охрану, и число убийств носорогов начало сокращаться. Однако в последние месяцы на юге Африки фиксируется рост числа нападений браконьеров на животных. Многочисленные случаи незаконной охоты отмечаются в ЮАР, Намибии и Ботсване. Так, за первые шесть месяцев 2021 года, согласно правительственным данным, браконьеры убили 249 носорогов. Большинство убийств совершено на территории расположенного на востоке страны знаменитого Национального парка Крюгера.
Власти ЮАР отмечают, что одной из причин увеличения числа нападений на диких животных, включая носорогов, стала отмена ряда ограничений, введенных в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. В частности, сняты ограничения на передвижение между провинциями страны.
В настоящее время в ЮАР обитают 93% от всех имеющихся в Африке 20 тыс. белых носорогов и 39% от 5 тыс. черных носорогов, которые рассматриваются как исчезающий вид. Именно поэтому основные усилия по защите носорогов предпринимаются в ЮАР.
Незаконная охота поддерживается спросом в странах Азии на рог носорога, которому знахари приписывают чудодейственную целительную силу. Однако современная наука опровергает это. Сейчас на черном рынке за 1 кг рога носорога предлагают $60 тыс. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, годовой оборот торговли рогами носорога составляет до $20 млрд.
Инвазивная технология
Наиболее распространенная на текущий день в Африке инвазивная технология по защите носорогов — срезка рогов у животных. Рог носорога состоит из белков, известных как кератины и схожих по своему биохимическому составу с ногтями человека. Животное не чувствует боли при срезке рога или его частей. Следует отметить, что после подобной операции рог у носорога начинает расти и через год-два достигает прежней длины.
Практика срезать рога у носорога в целях борьбы с браконьерством стала применяться в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Метод стал особенно популярным в заповедниках стран юга Африки на пике активности нелегальной охоты на этих животных. Однако его эффективность ставится специалистами под сомнение. Так, в Намибии, которая применила его в 1989 году первой в Африке, он оказался успешным. Но в Зимбабве сокращение числа убитых браконьерами зверей оказалось незначительным. В ряде случаев носорогов браконьеры отстреливали в отместку за отсутствие рогов.
"Удаляя у животного рог, вы лишаете браконьеров их добычи, — отмечает профессор Ларкин, комментируя эффективность технологии. — Это позитивная сторона. Однако против этой технологии говорит несколько факторов. Срезанные рога необходимо где-то хранить в полной безопасности, и пока не ясно, что с ними потом делать. При этом мы недостаточно хорошо знаем последствия такого удаления для самих животных. Именно поэтому мы обратились к другому способу — маркировке рогов".
Цифровые рога
Разработка мер по защите носорогов ведется не только специалистами в области ядерной физики. Так, 11 ноября в южноафриканском городе Кейптаун впервые в мире прошел аукцион по продаже цифрового рога носорога с использованием невзаимозаменяемого токена (NFT). 105 тыс. рандов ($6 850) заплатил за него бизнесмен Чарл Джейкобс. Никогда ранее в мире на аукционе не выставлялся лот животного, ряд видов которого внесен в Красную книгу. Вырученные средства пойдут на финансирование южноафриканского заповедника, где сейчас обитают 200 находящихся под угрозой исчезновения черных носорогов.
Токены NFT используются для приобретения или передачи прав на ту или иную виртуальную собственность. Они представляют собой цифровой сертификат, хранящийся в блокчейне, который дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. Сейчас впервые его действие распространено на часть находящегося на грани исчезновения животного.
Оригинал приобретенного Джейкобсом цифрового рога хранится у его создателей в надежном месте, куда нет доступа посторонним. "В худшем случае, если все носороги пропадут, у меня останется их рог, так как NFT — это знак физического рога носорога", — заявил бизнесмен.
Виталий Макарчев