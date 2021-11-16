Миссия выполнима: спасти африканских носорогов

Первая фаза международного инновационного проекта Rhisotope ("Ризотоп проджект") с участием российской госпорпорации "Росатом" по защите носорогов успешно завершилась в Южно-Африканской Республике. Об этом заявил ТАСС один из инициаторов проекта, глава отдела физической медицины южноафриканского Университета Витватерсранда профессор Джеймс Ларкин. "Полученные недавно результаты показывают, что мы на правильном пути по созданию передовой технологии использования радиоактивных изотопов для охраны жизни носорогов, — подчеркнул он. — Тем самым сделан первый, но важный шаг в реализации научной идеи, которая предлагает вживлять в рога носорогов материалы с радиоактивными следами".

Проект Rhisotope является инициативой Университета Витватерсранда, ведущих мировых ядерщиков и инновационных специалистов. Помещенный в рог носорога радиоактивный материал делает невозможной его контрабанду и создает эффективное средство защиты животных.

Разработчики технологии планируют, что она будет распространена на всю Африку и другие континенты. Сотрудники природоохранных организаций смогут бесплатно пройти обучение. Проект, в котором принимают участие ЮАР, Австралия, США и Россия, также может быть использован для спасения других исчезающих видов животных.

Первый успех

Практическая реализация международного проекта Rhisotope с российским участием для защиты носорогов от браконьеров началась 13 мая 2021 года в ЮАР, когда двум животным — носорогам Игорю и Денверу — в рога были вживлены капсулы со стабильными нерадиоактивными изотопами. Операция по вживлению капсул прошла на территории частного заповедника "Буффало Клоф" на юге страны. Задача первого этапа состояла в том, чтобы на практике убедиться, что капсулы не вызывают никаких неудобств у животных и не причиняют вреда их организму.

"В течение четырех месяцев с момента вживления капсул специалисты регулярно брали пробы крови и тканей животных, — сообщил ТАСС профессор Ларкин. — Анализ показал, что имплант находится в стабильном состоянии и не перемещается в рогах носорогов". "Проект Rhisotope достиг первой важной вехи в возможности продемонстрировать регулирующему органу, университетскому комитету, что наша технология полностью безопасна для животных", — подчеркнул он.

Второй этап

"Завершив первый этап проекта, мы переходим ко второму, — говорит профессор Ларкин. — Предстоит решить две проблемы. Первая заключается в том, чтобы разработать схему радиоактивной безопасности и определить объем изотопной дозы, которая не только сделает рог заметным для радиационных мониторов во всем мире, но в то же время не причинит никакого вреда животному. Вторая связана с первой и состоит в том, чтобы наиболее точно определить место для радиоактивного импланта. В этих целях специалисты сейчас создают виртуальный объемный череп носорога. Ожидается, что работы по созданию цифровой модели завершатся в начале 2022 года. После этого будет определен конкретный участок внутренней части рога, где поместится радиоактивный изотоп".

"Относительно выбора конкретного радиоактивного вещества мы находимся на ранней стадии исследований, хотя у нас уже есть несколько вариантов, — говорит профессор Ларкин. — Сейчас мы работаем с учеными из ЮАР и надеемся в ближайшее время приступить к работе с российскими специалистами. Необходимо создать уникальный изотоп, который должен выполнить очень специфическую работу". По его словам, на это потребуется около года.

Профессор Ларкин отметил, что после создания капсулы с радиоактивным изотопом и определения местоположения ее в роге животного потребуются разрешения на имплантацию со стороны государственной службы ЮАР по регулированию использования радиоактивных веществ, а также согласие ученых-зоологов.