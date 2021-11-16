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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Папа Римский назвал возведение стен от мигрантов признаком возврата в прошлое

Как отметил понтифик, "строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей"

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что строительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое.

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Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"В последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому: конфликты снова вспыхивают в разных частях мира, национализм и популизм вновь появляются на разных широтах, строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей, - цитирует во вторник агентство ANSA обращение понтифика по случаю основания центра "Асталли", римского отделения Иезуитской службы беженцев (JRS). - Однако за эти последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу <...> большему единству".

На прошлой неделе экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости строительства "стены" не только на границе с Россией, но и с Белоруссией в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. На фоне миграционной обстановки на границах Белоруссии заявления о возможности возведения укреплений делали и другие украинские политики. Посол Украины в Польше Андрей Дещица высказал опасения, что находящиеся в Белоруссии беженцы, не получив возможности пересечь границу с Польшей, попытаются прорваться в Европу через Украину. В свою очередь лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок и вовсе предложил закрыть границу с Белоруссией.

Теги
Франциск (Папа Римский)БелоруссияУкраинаВатиканРоссияПольшаЯценюк, Арсений ПетровичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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