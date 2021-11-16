Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Заполярье для работников промышленности

МУРМАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников промышленных компаний, а также их подрядчиков введена в Мурманской области. Об этом сообщили во вторник в региональном оперштабе со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Заполярью.

"По сообщению управления Роспотребнадзора по Мурманской области, постановлением главного санитарного врача региона введена обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников промышленных компаний, их подрядчиков и субподрядчиков", - сказали в оперштабе.

Как прокомментировал нововведение исполняющий обязанности главного санитарного врача Мурманской области Александр Сергеев, заболеваемость населения в регионе остается высокой, причем чаще всего болеет взрослое трудоспособное население. "Лидирующие позиции в структуре заболевших COVID-19 занимают лица 30-49 лет, их доля за последние четыре недели выросла с 32% до 39%. Регистрация случаев заражения среди сотрудников промышленных предприятий продолжается", - сказал он.

Согласно постановлениям регионального управления Роспотребнадзора, охват вакцинацией от коронавируса на промышленных предприятиях должен составить 80%, привить сотрудников планируют до 17 декабря 2021 года.

Обязательная вакцинация в Мурманской области распространяется на работников сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, государственных и муниципальных служащих, членов экипажей рыбопромыслового флота, работников рыбоперерабатывающих предприятий и холодильных терминалов, контактирующих с рыбопродукцией, проживающих в стационарах социальных организаций, сотрудников правоохранительных органов и контрольных органов пунктов пропуска через госграницу.

По информации регионального оперштаба, на данный момент в Мурманской области привиты более 280 тыс. человек, без учета ревакцинированных и иностранных граждан, что составляет более 60% от плана. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 83 тыс., умерли более 2,4 тыс. человек. Суточный прирост заболевших приближается к 300.