Волгоградская область ожидает поставку вакцины "Спутник Лайт" на этой неделе

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Поставка в Волгоградскую область новой партии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", которой в данный момент в регионе осталось мало, ожидается на этой неделе. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

"На сегодня ее (вакцины "Спутник Лайт") очень мало осталось. Минздрав сегодня проводил селектор, где обещал поставки уже на этой неделе очередной партии "Спутник Лайт", - сказал Алимов.

Поставки отечественных вакцин в субъект налажены на постоянной основе по согласованному графику Минздрава РФ, с начала массовой кампании в регион поступили свыше 1,3 млн доз препаратов "ГамКовидВак" ("Спутник V"), "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", добавили в ведомстве.

По состоянию на вторник в Волгоградской области за время пандемии зарегистрировано 111 411 случаев заболевания, выписаны 96 308 человек, умер 4 071 пациент. План по вакцинации от коронавируса в регионе выполнен на 70%, прививки сделали 1,155 млн местных жителей.