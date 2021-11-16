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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

ОБСЕ выразило обеспокоенность в связи с ограничением Польшей доступа СМИ на границу

При этом Бюро по демократическим институтам и правам человека приветствовало тот факт, что посещать находящихся на польско-белорусской границе в поисках международной защиты может польский омбудсмен

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ выразило обеспокоенность в связи с ограничением Польшей доступа СМИ и гражданского общества на границу с Белоруссией.

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"Мы обеспокоены тем, что правила чрезвычайного положения могут непропорционально ограничивать доступ средств массовой информации и гражданского общества", - указано в размещенном во вторник в Twitter сообщении.

При этом БДИПЧ приветствовало тот факт, что посещать находящихся на польско-белорусской границе в поисках международной защиты может польский омбудсмен.

Польша на фоне миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних, включая журналистов, с начала сентября. Согласно польским законам, ЧП не может продолжаться дольше 90 дней. Этот срок истекает в начале декабря.

Правительство Польши приняло обновление к закону "О государственной границе", которое позволит властям не допускать посторонних в приграничную с Белоруссией зону, когда завершится введенный там режим чрезвычайного положения. Сейм (нижняя палата парламента) уже начал обсуждение этих нововведений, которые, в частности, предполагают, что руководитель пограничного поста сможет разрешить журналистам находиться на территории, попадающей под запрет.

Теги
ПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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