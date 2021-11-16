В Ростовскую область поступило более 33 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" поступила в Ростовскую область в количестве более 33 тыс. комплектов, началась ее выдача в пункты вакцинации, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев на заседании оперативного штаба во вторник.

Ранее несколько региональных СМИ сообщали, что жители региона, в частности Ростова-на-Дону, жалуются на отсутствие препарата "Спутник Лайт" в пунктах вакцинации.

"Вакцина в Ростовской области есть, начали выдавать вакцину "Спутник Лайт" - то, о чем люди спрашивали последнее время. Более 33 тыс. комплектов данной вакцины поступило в Ростовскую область, она выдается", - сказал Кобзев.

По его словам, сейчас план по вакцинации, согласно которому иммунизацию от коронавируса должны пройти 80% населения, в регионе выполнен на 65,13%. Также в области идет кампания по вакцинации от гриппа, вакцинировано 34,87% населения области.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на вторник в Ростовской области зарегистрировано 166 452 случая заражения коронавирусом, в том числе 646 - за последние сутки. В стационарах региона проходят лечение 4 985 человек. Как отметил в ходе заседания Кобзев, загруженность коечного фонда в данный момент составляет 83,7%.