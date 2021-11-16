В Ленобласть поступила крупная партия вакцины "Спутник Лайт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Партия объемом 51 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" поступила на склад Ленобласти. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона.

"В медицинских учреждениях региона в последнее время наблюдался дефицит данной вакцины. По рекомендациям Минздрава и с учетом опыта использования вакцины, "Спутник Лайт" показан людям с ранее перенесенной инфекцией COVID-19, а также для повторной вакцинации ранее привитых. Остальным же пациентам для первичной вакцинации применяются вакцины "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак", - привели в пресс-службе слова председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина.

По данным пресс-службы, вакцина поступит в районные больницы до конца недели, далее она будет распределена по прививочным пунктам.

На данный момент в Ленинградской области сделали прививку от коронавируса 772 792 человека, из них полностью привиты 664 806 жителей. Ревакцинацию прошли 52 078 человек, в регионе работают 111 пунктов вакцинации. В Ленобласти пациентов с коронавирусом принимают 15 медицинских учреждений, для этого развернуто 2 508 коек, из них сейчас свободны 626.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 84 689 человек, выздоровели 65 526 (412 за сутки), умерли 2 686 (18 за сутки). За минувшие сутки в регионе выявили 413 случаев заражения.