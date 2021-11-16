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Росприроднадзор начал расследование по разгерметизации цистерны с аммиаком в Невинномысске

ЧП произошло 15 ноября, в нем никто не пострадал

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Росприроднадзор начал административное расследование по факту разгерметизации цистерны с остатками азотно-аммиачной газообразной смеси на предприятии "Невинномысский азот", возбуждено дело об административном правонарушении, сообщается во вторник на официальном сайте ведомства.

Разгерметизация цистерны произошла утром в понедельник на открытой территории в промзоне, по данным МЧС, утечка была оперативно ликвидирована работниками предприятия, пострадавших нет.

"В настоящее время в отношении АО "Невинномысский Азот" возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, инспекторы управления Росприроднадзора совместно со специалистами филиала ФГБУ "Центр лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) по ЮФО" провели осмотр и отбор проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне. "По данным лабораторных исследований, наличие в атмосферном воздухе аммиака не установлено", - добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщал, что передвижная лаборатория не выявила отклонений в состоянии воздуха в Невинномысске, угрозы жизни и здоровью людей нет.

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