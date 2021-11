Трамп потребовал отобрать Пулитцеровскую премию за расследование вмешательства РФ в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от руководства Пулитцеровской премии отозвать награду газетам The New York Times и The Washington Post, которую те получили в 2018 году за освещение расследования якобы вмешательства России в президентские выборы США 2016 года и его связь с Трампом. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой республиканца.

В тексте документа указывается, что многие материалы, использованные в публикациях газет, в частности "досье" сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, были признаны недостоверными, а россиянину Игорю Данченко, который якобы помогал ему с составлением досье, обвинили в предоставлении ложных сведений ФБР. "Учитывая вышеизложенное, мы требуем, чтобы руководство Пулитцеровской премии предприняло немедленные шаги, чтобы вычеркнуть The New York Times и The Washington Post из списка победителей 2018 года за национальный репортаж", - указывается в письме. - Отказ это сделать приведет к судебной тяжбе".

В свете расследования в отношении Данченко The Washington Post в пятницу пошла на необычный шаг, исправив и удалив большие части двух статей, опубликованных в марте 2017 года и в феврале 2019 года, в которых американский предприниматель белорусского происхождения Сергей Миллиан назывался ключевым источником "Досье Стила" - коллекции неподтвержденных сообщений, в которых утверждалось, что у российского правительства была компрометирующая информация о на тот момент кандидате в президенты Дональде Трампе. По словам главреда газеты Салли Базби, обвинения в адрес Данченко "породили сомнения", и издание больше не может говорить о точности заявлений, содержащихся в упомянутых статьях.

Обвинения в отношении Данченко

О задержании в США россиянина Данченко стало известно на прошлой неделе. Ему были предъявлены обвинения в лжесвидетельствовании по пяти пунктам в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа.

Американские следователи считают, что Данченко помогал составлять "досье" с заведомо ложными утверждениями о сговоре Трампа с Россией, а впоследствии скрыл от ФБР свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией США. В частности, Данченко якобы заверял сотрудников ФБР в том, что никогда не обсуждал с этим специалистом по связям с общественностью информацию, использованную в "досье" на Трампа, однако на самом деле в основу этого документа легла часть сведений, "напрямую полученных" от этого человека. Данченко вину не признает.

В "досье" утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах. Сам бывший хозяин Белого дома не раз подчеркивал, что данное "досье" является фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.