Отношения России с США: слякоть, а не оттепель?

Имелась в виду резолюция об ответственном поведении стран в области информационно-коммуникационных технологий, совместно внесенная Россией и США на рассмотрение профильных органов ООН. Это на самом деле прорыв, поскольку прежде Москва и Вашингтон поддерживали в ООН два разных подхода к поддержанию кибербезопасности. Игнейшес, кстати, достаточно внятно объясняет, откуда этот прорыв взялся: по словам его знакомого, старшего американского дипломата, без объединения усилий "Россия, скорее всего, стала бы продвигать (и, вероятно, добилась бы принятия) резолюции, закрепляющей авторитарный контроль над интернетом".

Получается, для американцев шаг нам навстречу был, по сути, вынужденным, как в их популярной поговорке: "Не можешь побить — присоединяйся!" (If you can't beat them, join them). В этом свете понятнее и приводимый Дэвидом отзыв чиновников в США о той же совместной резолюции: дескать, ее значение не следует преувеличивать.

"За фасадом воинственности"

Как бы то ни было, следом газета The New York Times напечатала развернутую статью о том, что "Россия и США, соперничающие на мировой арене, потихоньку ищут области согласия". "За внешним фасадом воинственности (surface brinkmanship) два глобальных соперника делают теперь и кое-что еще: говорят друг с другом", — констатировала она. И тоже, кстати, особо отметила взаимодействие по ИКТ.