Первый год Байдена: почему президент США был и остается "хромой уткой"

Андрей Шитов — о первых неутешительных итогах президентства Джо Байдена и о том, чем они грозят его партии

Описание Президент США Джо Байден © AP Photo/Evan Vucci

На американском политологическом жаргоне хромой уткой именуется ограниченно дееспособный политик, досиживающий свой срок на выборном посту и представляющий собой удобную мишень для нападок. После провальных для правящей Демократической партии США неурочных выборов, состоявшихся неделю назад в различных американских городах и весях, пресса и аналитики хором заговорили о том, что на предстоящих через год регулярных промежуточных выборах партия власти может утратить контроль над одной или обеими палатами Конгресса США. И тогда, мол, лидер партии и действующий президент страны Джо Байден превратится в "хромую утку". Формально по заокеанским канонам это правильно, но по сути, на мой взгляд, несколько неточно. Байден, которому 20 ноября исполняется 79 лет, уже в силу возраста изначально воспринимался наблюдателями как президент в лучшем случае одного полного срока. В этом смысле его статус как был, так и остается уязвимым. Другое дело, что преследующие его политические неудачи действительно еще больше осложняют положение и для него самого, и для его партии. Делают их той самой удобной мишенью. Успех неофита Для начала небольшое пояснение во избежание путаницы. Федеральный политический цикл в США двухлетний. По четным годам проводятся выборы в Конгресс, а раз в четыре года — и президентские выборы. Большинство штатов и муниципалитетов приурочивают к тем же единым дням голосования и решение собственных электоральных задач. Однако есть и исключения. Из 50 штатов пять избирают своих губернаторов в неурочные нечетные годы: в основном, по словам их властей, как раз для того, чтобы внимание избирателей не отвлекалось федеральными гонками. Три таких штата голосуют за год до президентских выборов, а два — через год после них.

Как раз выборы по последнему варианту только что и состоялись в Вирджинии и Нью-Джерси. В первом случае бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин, политический неофит, одолел бывшего губернатора Вирджинии демократа Терри Маколиффа. Победа знаковая, поскольку о Янгкине прежде никто и слыхом не слыхал, а Маколифф давно пользуется известностью и авторитетом не только в родном штате, но и в стране: еще четверть века назад он был сопредседателем предвыборной кампании своего друга — президента Билла Клинтона, затем возглавлял национальный комитет Демпартии, а в 2008 году председательствовал в предвыборном штабе Хиллари Клинтон. К тому же до недавних пор Вирджиния считалась одним из ключевых "спорных" штатов, ареной ожесточенных политических баталий между "синими" и "красными", как в США принято условно обозначать демократов и республиканцев. Но с тех пор, как она дважды проголосовала за Барака Обаму, а затем и за ту же Клинтон, ее занесли в разряд устойчиво продемократических. В прошлом году Байден победил там с перевесом 10 п.п.; столичная Washington Post тогда написала, что "эпоха Вирджинии как колеблющегося штата, судя по всему, окончилась". Теперь успех Янгкина показывает, что либеральное издание, скорее всего, выдавало желаемое за действительное. Это само по себе важно для оценки перспектив дальнейшей политической борьбы в США, в том числе и на президентском уровне. Победа хуже поражения? Но, пожалуй, еще интереснее то, что, по мнению американских аналитиков, для демократов чуть ли не хуже поражения в Вирджинии была… победа в Нью-Джерси. Во всяком случае, MSNBC и другие комментаторы называют обстоятельства этой победы "более тревожными" для партии власти. Нью-Джерси обычно воспринимается в США как один из незыблемых оплотов "синих"; Байден в 2020 году опередил там Трампа на 725 тыс. голосов (около 16 п.п.). Губернатору Мерфи все заранее прочили легкую и убедительную победу — тем паче, что он твердо проводит в своем штате "линию партии", в том числе и по "мандатам на вакцинацию" от COVID-19 для местных госслужащих и подрядчиков. Тем не менее он эту победу, можно сказать, выцарапал — с отрывом по голосам лишь в 65 тыс.

Мало того, в том же Нью-Джерси произошла сенсация, эхо которой разнеслось на всю страну. Один из столпов местной политики, президент сената законодательного собрания штата, а по совместительству еще и крупный профбосс демократ Стивен Суини проиграл в своем округе выборы республиканцу Эдварду Дэрру, работающему… водителем грузовика. Шофер, ставший сенатором, утверждает, что истратил на всю свою предвыборную кампанию $2300 (против более $600 тыс. у соперника), а на этапе праймериз вообще уложился с расходами в $153, оплатив лишь кофе с плюшками для сторонников-однопартийцев. В политику он, по его словам, решил пойти после того, как ему отказали в праве на скрытое ношение оружия, хотя у него никогда не было проблем с законом. Критики указывают, что в прошлых своих постах в соцсетях он "сравнивал мандаты на вакцинацию с холокостом и защищал мятежников, [штурмовавших] Капитолий". В целом итоги локальных выборов для американской партии власти выглядят, мягко говоря, обескураживающе. Комментарий агентства Associated Press на эту тему озаглавлен: "Демократы на местах предупреждают свою партию, что растущая республиканская волна реальна". Между тем в самой партии власти ожидается другая волна — "добровольных отставок для выхода на покой" (retirements) среди ее представителей в нижней палате Конгресса. Газета Hill в статье на эту тему указывает, что 14 конгрессменов-демократов "уже объявили, что не станут добиваться переизбрания в 2022 году". А в свете "вирджинского разгрома" и "болезненных неудач" в других местах их примеру могут последовать и иные законодатели, "надеющиеся избежать изнурительной борьбы за переизбрание или возвращения к роли [парламентского] меньшинства". Народ "расстроен" и "встревожен" По свидетельству AP, руководству Демпартии с мест "посылается срочный сигнал: положение дел хуже, чем вы думаете!". Надо полагать, то и само понимает, что у него проблемы. Тем более что, по общему мнению специалистов, одна из главных причин недовольства избирателей — внутренний разброд и шатания в рядах самих демократов, неспособность их лидеров проводить даже ключевые решения через Конгресс, хотя тот и находится пока под их полным контролем.

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Так, из-за непрестанных распрей между "прогрессивной" и "умеренной" фракциями Демпартии палата представителей Конгресса лишь в прошлую пятницу наконец проголосовала за инфраструктурный план Белого дома, одобренный Сенатом еще в августе. Когда Байден весной представлял эту инициативу, та считалась политически выигрышной, в том числе и для многих республиканцев. Тогда она оценивалась в $2,25 трлн, теперь же она урезана почти наполовину — до $1,2 трлн; реально новые бюджетные ассигнования (помимо регулярных плановых вложений в поддержание ветшающей инфраструктуры) должны составить $550 млрд за ближайшие пять лет. Представляя данное решение журналистам, Байден назвал его "монументальным" достижением своей администрации. Но заочные критики, в том числе и в самой Демпартии и в близких к ней СМИ, язвили, что успехов все же лучше достигать до выборов, чем после них. Заодно они напоминали, что другие ключевые компоненты президентской программы-обещания "отстроить все заново еще лучше" (Build Back Better) по-прежнему находятся в Конгрессе в зависшем состоянии и вызывают еще бо́льшие споры, чем инфраструктурный проект. Очно же репортеры спрашивали хозяина Белого дома, не считает ли он, что его программа обречена на провал, поскольку республиканцы изначально не собирались ее поддерживать, а умеренные демократы уже добились желаемого в инфраструктурном пакете. От прямого ответа Байден уклонился, но в сбивчивых рассуждениях на эту тему признал, что американские избиратели требуют от политиков "прекратить разговоры и взяться за дело", что люди "расстроены" и "встревожены". А чему удивляться? Это, скорее всего, еще мягко сказано. Согласно свежему опросу газеты USA Today и Саффолкского университета, рейтинг популярности Байдена упал до рекордно низкой отметки — 38%. При этом 46% опрошенных считают, что президент работает не лучше, а хуже, чем они ожидали. Такое мнение разделяют и 44% независимых избирателей, чьи настроения всегда отслеживаются в США с особым пристрастием, и даже 16% тех, кто год назад голосовал за лидера демократов.

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"Такое неодобрение, — констатирует в своем комментарии газета Hill, — уже накладывает свой отпечаток и на шансы Байдена на переизбрание в 2024 году". В ходе опроса 64% респондентов, включая 28% демократов, высказались против вступления президента в новую предвыборную гонку. На мой взгляд, удивляться этому не приходится, даже исходя из прошлых предвыборных обещаний самого Байдена. Помните, в первые недели своего президентства он твердил, что борется с четырьмя кризисами разом: пандемией COVID-19, вызванным ею экономическим спадом, глобальным изменением климата, а также обострением межрасовых противоречий в США? И конечно, выражал готовность сплотить страну и народ для преодоления всех этих напастей. Ну вот, со времени его избрания минул год. Единством в стране и не пахнет. Выпячиваемая напоказ борьба с "системным расизмом" и другими проявлениями дискриминации приобретает все более странные, а порой и уродливые формы; во всяком случае, нетерпимости в американском обществе явно меньше не становится. В победе Янгкина в Вирджинии важную роль сыграла "тема образования", то есть по большому счету вопросы о том, чему и как учить детей в школах и можно ли это делать по новым канонам либеральной политкорректности вопреки воле родителей.

Пандемия не побеждена, абсолютные показатели заболеваемости и смертности по-прежнему остаются самыми высокими в мире. Хотя доля вакцинированных американцев приближается к 60% населения, антипрививочников тоже хватает, и настроены они весьма решительно. В экономике маячит призрак из 1970-х — стагфляция; ноябрьский отчет издателей "Индекса экономического оптимизма" от Investor's Business Daily озаглавлен "Америка на перепутье: экономическая уверенность разодрана в клочья ростом цен на энергоносители и неотвязным страхом перед инфляцией". К глобальному и трансцендентному климатическому кризису добавился конкретно-исторический энергетический, являющийся, по известному определению президента России Владимира Путина, "рукотворным результатом недальновидной политики" ближайших друзей и союзников США в ЕС. Чем в этих условиях козырять Белому дому, с ходу даже и не скажешь. Я уж не говорю о таком общеизвестном внешнеполитическом провале администрации Байдена, как история с уходом, а точнее, бегством США из Афганистана. "Трампизм без Трампа" Конечно, все это пытается использовать в своих интересах политическая оппозиция в США. Один из ее главных глашатаев, популярный телеведущий Такер Карлсон на канале Fox News произнес по поводу итогов внеурочных выборов саркастический монолог, в котором, в частности, отметил, что и в Вирджинии, и, например, в Техасе за республиканских кандидатов массово голосовали латиноамериканцы, хотя демократы привыкли видеть в них часть собственного коренного электората. Консервативное издание Washington Examiner напечатало колонку известного журналиста Пола Бедарда, озаглавленную "Трамп в день выборов побеждает со счетом 4:0". Имелось в виду, что победила четверка кандидатов, поддержанных бывшим президентом, "находящимся на пике популярности и влияния". Сам Дональд Трамп с благодарностью распространил публикацию через Telegram, а чуть позже сообщил, что намерен через год объявить, станет ли участвовать в выборах 2024 года.

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