Время тотальных дефицитов: дождутся ли американские детишки подарков на Рождество

И речь идет, конечно, не только о детских забавах. Газета New York Times призывает "привыкать" к тому, что "в мире не хватает всего", а ключевой первоисточник проблемы видит в "великом нарушении цепи поставок" (The Great Supply Chain Disruption) по всему миру. Издание, кстати, предупреждает, что "если перебои надолго затянутся и на будущий год, то это может дополнительно подстегнуть рост цен на целый ряд сырьевых товаров".

Как и другие комментаторы, Recode подчеркивает, что гаджетами и подарками дело не ограничивается. "Вот неполный список потребительских товаров, при заказе которых можно столкнуться с отсутствием, задержками по времени или нехваткой, — пишет издание. — Новая одежда, припасы для школы, велосипеды, корм для домашних питомцев, краска, мебель, автомашины, гаджеты, детские игрушки, бытовая техника, стройматериалы, все, в чем используются полупроводниковые микросхемы, и даже такой популярный фастфуд, как куриные крылышки, пакетики кетчупа, продукция Taco Bell, пирожные в Starbucks и даже молочные коктейли в McDonald's (пока только в Великобритании)".

"Похуже, чем у нас в "Перекрестке"

Сам я в свое время более четверти века прожил в США, и меня этот перечень поражает. А он не один такой: например, солидный журнал Atlantic напечатал на днях статью о том, что "в Америке все кончается" (America Is Running Out of Everything) и даже предложил новый термин — "нехватка всего" (The Everything Shortage).

"Такова теперь наша экономика, — утверждает автор. — Поездки за покупками, на которые прежде уходил час, теперь превращаются в многочасовые одиссеи [из-за того, что в магазинах и аптеках нет то одного, то другого]. Заказы на завтра становятся заказами на послезавтра. Нужна запчасть к автомашине? Извините, это займет лишнюю неделю. Книжку спрашиваете? Зайдите в ноябре. Колыбелька для новорожденного? Это в декабре. Бригада рабочих для пристройки к дому? Ха-ха: молитесь, чтобы в 2022 году управиться".

Я послал статью американским знакомым, спросил, доводилось ли им лично сталкиваться с дефицитом. Вашингтонский приятель ответил, что, на его взгляд, товар в наличии, только сильно подорожал. Например, велосипед, купленный перед пандемией за $700, теперь стоит $1600. Дама из Сиэтла заверила, что "с тестами на ковид и бумажными полотенцами проблем нет", а остальное оставила за скобками.