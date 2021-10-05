Вучич связал энергетический кризис с несвоевременным заключением газовых контрактов с РФ

БЕЛГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Энергетический кризис в Европе вызван тем, что страны вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Такое мнение высказал во вторник президент Сербии Александар Вучич, прибывший в Словению на саммит стран ЕС и Западных Балкан. Трансляцию обращения ведет агентство Tanjug .

"Первая причина [энергетического кризиса] - углеродный налог. Вторая причина, все хотели в марте, когда думали, что выходят из главной волны коронавируса, поднять свое производство дешевым газом, который у них уже был в хранилищах. Они потратили запасы, с русскими не подписали вовремя договоры о долгосрочных закупках газа, и сейчас русские, [президент России Владимир] Путин - абсолютный "делатель королей", он может влиять, кому и по какой цене, и насколько поднять цену. А сейчас подскочила и цена угля, и все снова включили атомные станции на 100%, посмотрим, что сделают с Белоруссией, которой не разрешали продажу энергии", - заявил сербский лидер.

Вучич отметил, что решение Сербии построить газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") было очень умным, поскольку позволило обеспечить страну газом по доступной цене. "Сейчас у нас достаточно и электроэнергии, и газа", - подчеркнул Вучич, пообещав обеспечить тепло в домах в отличие от других стран Европы.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил $1 тыс.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.