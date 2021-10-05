Вучич назвал строительство газопровода "Балканский поток" в Сербии очень умным решением

БЕЛГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Решение о строительстве газопровода "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") в Сербии было очень умным, поскольку позволило обеспечить страну газом по доступной цене. Об этом заявил во вторник президент республики Александар Вучич, прибывший в Словению на предстоящий в среду и четверг саммит стран ЕС и Западных Балкан.

"Внезапно мы приближаемся к самому большому после коронавируса кризису, с которым сталкивалась Европа и мир. Цены невероятные, цена достигла $1 400 за тысячу кубометров. Мы покупаем 1 тыс. кубометров по $270. К счастью, у нас есть газ. Было очень умным решением построить газопровод вопреки всему давлению, с которым мы сталкивались. И газ у нас есть, и электричества достаточно", - приводит его слова агентство Tanjug.

По мнению сербского лидера, кризис во многом вызван ограничениями, связанными с переходом на зеленую энергетику, однако никто на Западе не осмелится это признать.

1 января Вучич дал старт работе газопровода "Балканский поток" в своей стране, после чего туда начал поступать природный газ из России. Пролегающий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой российский газ должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м в год.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос на него привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.