Римский форум "Большой двадцатки". Шторм один, лодки разные

Римский саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20) ведущих мировых держав, проходивший на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, прорывных достижений не принес. С одной стороны, это само по себе было предсказуемо: подобные коллективные восхождения к вершинам заранее готовятся помощниками лидеров — шерпами, скрупулезно выверяющими каждый совместный шаг. Экспромты и сюрпризы на таких встречах если и не исключаются, то, во всяком случае, не приветствуются. С другой стороны, от кого же и ожидать переломных решений, как не от главных творцов мировой политики?

Описание Участники саммита G20 у фонтана Треви в Риме, 31 октября 2021 года © REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Жизненно важный ресурс Российские позиции на саммите виртуально озвучил из Москвы президент Владимир Путин; на месте их обсуждали с коллегами министры Сергей Лавров и Антон Силуанов, а также шерпа Светлана Лукаш. По главной на сегодняшний день теме глобального здравоохранения суть наших позиций сводится к тому, что все нуждающиеся страны должны иметь доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам. Для этого Россия устами своего лидера предложила "поручить министерствам здравоохранения государств "двадцатки" в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов" и призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить "процесс предквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности". А поскольку вирус продолжает мутировать, необходимы также механизмы системного, оперативного обновления вакцин.

Президент России прямо сказал, что вакцины до сих пор не стали общедоступными, "в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма" со стороны ряда государств, включая некоторых членов "двадцатки". Позже гендиректор ВОЗ, с которым Лавров лично обсуждал в Риме эти темы, публично поблагодарил Владимира Путина за инициативу о взаимном признании вакцин; сам международный чиновник убежден, что и для развитых держав равный доступ к вакцинам — вопрос не благотворительности, а собственных национальных интересов. В пользу скорейшего признания "Спутника V" на форуме публично высказался глава МИД Мексики. В целом одним из главных результатов саммита считается поддержка странами G20 поставленной ВОЗ цели: обеспечить к концу нынешнего года охват вакцинами от коронавируса не менее 40% населения в каждой стране, а к середине 2022 года — не менее 70%. В декларации на этот счет сказано немало добрых, но довольно расплывчатых слов; конкретных обязательств по преодолению того же протекционизма я там не увидел. Зато решено загодя готовиться к возможным будущим новым пандемиям, для этого страны "двадцатки" создают специальную рабочую группу из представителей своих минздравов и минфинов. Сбывающееся пророчество Что касается мировой экономики, то Владимир Путин в своем выступлении на саммите призвал быть поаккуратнее с "избыточным стимулированием". По его убеждению, оно уже обернулось "общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках — энергии, продовольствия и так далее", а в среднесрочной перспективе "создает риск высокой глобальной инфляции, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство". "Поэтому важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали", — подчеркнул российский лидер. По определению его слова были адресованы всем партнерам по G20, пытающимся бороться с экономическими последствиями пандемии за счет дефицитного финансирования. Но с учетом глобального веса и роли американской экономики Путин отдельно отметил, что "40% дефицита бюджетов всех стран "двадцатки" за 2020–2021 годы придется на Соединенные Штаты". Судя по комментариям специалистов в США, данные предостережения отражают даже не завтрашний, а уже сегодняшний день американской экономики. Накануне римского саммита Минторг США отрапортовал, что в третьем квартале текущего года темпы роста ВВП страны замедлились до 2%. Телеканал CNBC пояснил, что это самый низкий показатель "со времени окончания рецессии 2020 года" и что замедление произошло "из-за резкого снижения потребительского спроса". Кроме того, "экономику [США] сдерживают нехватка трудовых ресурсов, перебои с поставками и инфляция".

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Газета The Wall Street Journal откликнулась на те же новости редакционной статьей "Лето стагфляции: набор политических мер Белого дома приводит к более медленному росту, но с более высокими ценами". "В последние три месяца наша экономика впала в стагфляцию, и вопрос теперь в том, сможет ли она с боем выбраться обратно", — констатирует главный рупор деловых кругов США. Термин "стагфляция" образован путем слияния двух слов: "стагнация", то есть застой, и "инфляция", то есть рост цен. Америка страдала от этого двухголового монстра в 1970-х; теперь вот призрак вернулся. "Склероз" от "байденомики" И причина особого секрета не составляет. Сетевое издание Issues & Insights в редакционной статье с аллитеративным заголовком Bidenomics’ Build Back Better Blunder ("Байденомика обещает "отстроить все заново еще лучше", но впадает в грубую ошибку") утверждает: "Во всем виновата инфляция при Байдене и разразившийся под его сонным надзором кризис в цепочках поставок". По мнению авторов, наблюдавшийся в предыдущих кварталах достаточно активный восстановительный рост в США был следствием мер, принимавшихся еще при прежнем президенте-республиканце Дональде Трампе, "но теперь, когда за несколько месяцев устоялась экономическая политика Байдена, в экономике, судя по всему, развивается склероз".

Описание Президент США Джо Байден © EPA-EFE/ETTORE FERRARI

"С момента начала пандемии COVID-19 федеральное правительство влило в экономику США расходный капитал на $5,8 трлн, — напоминает в комментарии для издания Law & Liberty президент компании Macrostrategy LLC Дэвид Голдман. — Это примерно две пятых потребительского слагаемого ВВП. Это вызвало бурный всплеск потребительских расходов, а заодно и самую высокую инфляцию за 40 лет, и хроническую нехватку ключевых сырьевых товаров, и перебои в цепочках поставок, и разрастание торгового дефицита [США]". Публикация озаглавлена "Новая эпоха стагфляции?". Сам я, конечно, совсем не экономист, но все же не могу не добавить в этот разговор и свои две копейки. Перед самым отъездом Байдена в европейское турне Белый дом обнародовал его новый рамочный (framework) документ по борьбе с изменением климата и укреплению социальной страховочной сети в США. Видимо, смысл был в том, чтобы застолбить позиции по климату перед дискуссиями на эту тему на саммите G20 в Риме и затем — на профильной международной конференции в Глазго. Но меня в тех же "рамках" больше интересовали социально-экономические планы Белого дома, поскольку буквально накануне я писал о причинах массовых увольнений в США, с которыми они тесно связаны. Так вот, из нового документа явствует, что по финансовому обеспечению прежний президентский замах буквально ополовинен — с $3,5 трлн до $1,75 трлн за десять лет. А по содержанию под топор попали, в частности, планы введения в США бесплатного двухлетнего профессионально-технического обучения (community college), снижения расценок на рецептурные лекарства, а также узаконивания в стране оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам. Ну вот не будет пока в Америке подобной новации, хотя она остро необходима. По мнению многих специалистов, женщины в США непропорционально часто увольняются сейчас из-за необходимости ухода за близкими, прежде всего за детьми. Но пока им не оплачивают отпуск даже по беременности, родам и уходу за новорожденными. Как напоминают комментаторы, включая службу новостей Bloomberg и информационно-аналитический портал Axios, в мире осталось лишь семь стран, которые этого не делают: Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Тонга и… США. "С какой стати мир должен верить?" Охотно допускаю, что сентиментальный в меру своего возраста (20 ноября ему исполняется 79 лет) "дядюшка Джо" Байден искренне хотел изменить эту ситуацию. Однако в Конгрессе астрономическая стоимость предлагаемых им программ вызвала жесткое неприятие не только оппозиции, но и некоторых его товарищей по партии власти. И он отступился: должно быть, считает, что у США сейчас есть заботы поважнее.

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Собственно, об этих домашних заботах он и говорил на своих публичных мероприятиях в Риме. Например, на так называемом саммите США и их единомышленников по "устойчивости цепочек поставок" рассказывал о переводе ключевых американских морских портов на круглосуточный режим работы, о своем решении открыть доступ к "оборонным запасам сырья и материалов" США для "более оперативного реагирования на дефициты [при снабжении] промышленной базы". На пресс-конференции по итогам встречи лидеров "двадцатки" в целом Байден прежде всего похвалился тем, что группа одобрила американскую инициативу по введению минимального налога в размере 15% на доходы крупнейших корпораций. Он также выделил договоренность о "создании фонда на будущее… для содействия предотвращению новых пандемий и реагирования на них" и с особой гордостью подчеркнул, что "США и Европейский союз условились вступить в переговоры о первом в мире торговом соглашении, основанном на том, сколько углерода содержится в той или иной продукции, — когда договаривались о пошлинах на сталь и алюминий". Последняя договоренность послужила поводом для целого ряда американских заявлений, справок и брифингов и вообще преподносилась Белым домом как едва ли не главная новость из Рима. Любопытно, что репортеры на пресс-конференции довольно настойчиво спрашивали Байдена, "с какой стати мир должен верить его утверждениям о том, что Америка вернулась" к своей традиционной глобальной роли, если даже дома его рейтинги падают и он, в частности, до сих пор не смог провести через Конгресс свои планы по борьбе с изменением климата. В ответ президент США словами и жестами выражал уверенность в том, что "с божьей помощью" эти планы в ближайшее время будут одобрены законодателями, а заодно привычно переводил стрелки… на Россию и Китай. Парируя замечание одного из журналистов о том, что "некоторые неправительственные организации не особо впечатлены обязательствами G20", американский лидер сказал: "Что касается разочарования, [оно] связано с тем, что Россия — да и не только Россия, но и Китай, по сути, продемонстрировали "неявку" в плане каких-либо обязательств по борьбе с изменением климата. Ну так это и должно вызывать разочарование. Я и сам этим разочарован". На самом деле упрек выглядит странно. Выступая на климатической сессии римского саммита, Путин подчеркнул, что, "по оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации", что в последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижается "больше, чем в мире в целом, и даже больше, чем в странах "семерки". Россия публично взяла на себя обязательство "обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года", напомнил президент. Он, кстати, не исключает, что экологические проекты "по сохранению, скажем, лесов в России и Латинской Америке" могут оказаться "более эффективными, чем, к примеру, инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах". "Дефицит информации" Трудно себе представить, что Байден, если его действительно волнует климатическое и энергетическое будущее нашей планеты, всего этого не знает. А если он и впрямь не в курсе, то, значит, просто не хочет знать. Я с таким подходом американских официальных лиц сталкивался не раз. Честно говоря, он напоминает мне позицию отечественных антипрививочников, которые — хоть им кол на голове теши — отвергают чужие доводы с порога и без рассмотрения. Неделю назад старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин проводил в режиме телеконференции брифинг для иностранных журналистов. Я его попросил прокомментировать известный тезис Путина о том, что нынешняя ситуация на рынках природного газа в Европе есть "рукотворный результат недальновидной политики".

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Тема энергетического кризиса, приведшего к этой ситуации и отражающегося в ней, была лейтмотивом всего брифинга и обсуждалась в довольно мелких подробностях. Тем не менее американец сказал, что в данном случае он "не на 100% уверен в своем понимании того, что имелось в виду", и посоветовал обратиться в Кремль за "дополнительными пояснениями". Я переспросил потом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что он об этом думает, но тот лишь пожал плечами: с какой стати ему вникать, что там понимают или не понимают в Госдепартаменте? Вникать, однако, приходится, поскольку складывается впечатление, что изложение российских позиций даже на самом высоком уровне не доходит до тех, кому, по идее, предназначается. Не случайно ведь на роль модераторов публичных выступлений нашего президента на международных форумах нередко приглашаются американские журналисты. А мне бросилась в глаза и оброненная Путиным на днях реплика о том, что вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук в ходе недавнего визита в США с удивлением ощутил там "дефицит информации" у своих собеседников, причем даже на уровне помощника президента по национальной безопасности. Но если информация не доходит до таких людей, то, следовательно, не может передаваться через них и наверх? "Сознательное невежество" Пытаясь понять, как такое вообще возможно, я на днях спросил об этом участников вебинара об идейных истоках российского консерватизма в политологическом центре имени Симоны Вейль в Вашингтоне. Известных и авторитетных на Западе специалистов по России — француженку Марлен Ларюэль, британца Анатоля Ливена, американца Николая Петро и канадца Пола Робинсона — вопрос не удивил. Ответы их сводились к тому, что багаж экспертных знаний о России уже во многом утрачен и продолжает истощаться. Между тем, как подчеркнул Ливен, "даже при минимальных шансах" на взаимопонимание такой багаж необходимо сохранять, чтобы не упустить благоприятную возможность, "если та вдруг представится". По мнению Ларюэль, работающей сейчас в одном из "мозговых трестов" в Вашингтоне, корень зол даже не в том, что США не понимают Россию, а в том, что они никак не определятся с собственной ролью в современном мире. "Во многих отношениях Россия своего рода случайная жертва, побочный ущерб (collateral victim) этой неспособности США [правильно] увидеть самих себя и свою роль на международной арене", — сказала собеседница. И выразила надежду на то, что "нынешний подход по принципу "мы о России ничего не знаем и знать не хотим" со временем все же изменится. В отличие от нее, Робинсон из Оттавского университета оптимизма не испытывает. "Проблема фундаментальна, — сказал он. — Это не просто невежество. Это сознательное целенаправленное невежество (willful ignorance)". Люди "не хотят знать" реальное положение дел, "не хотят слышать альтернативных точек зрения", подчеркнул политолог. Более того, он уверен, что "впереди нас ждет крупная кампания по подавлению альтернативных взглядов", проводить которую станет "хорошо оплаченная индустрия дезинформации, включающая "мозговые тресты" (think tanks) и государственные институты". Надежда умирает последней Но все же, как говорится, надежда умирает последней. Российские официальные лица, причастные к выстраиванию отношений с США, в последнее время всегда подчеркивают, что не ждут в этих отношениях радикальных перемен к лучшему, но при этом сохраняют готовность к контактам и конструктивный настрой. И тот же Песков на просьбу прокомментировать краткую беседу Лаврова с Байденом на полях саммита G20 ответил: "Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны — как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии".

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