Великая самоволка: отчего люди в США массово увольняются

Андрей Шитов — о том, почему американцы и особенно американки решили, что с работы пора валить

Здравый смысл подсказывает, что во время кризисов люди боятся потерять работу и изо всех сил держатся за свои места. Но в ходе нынешней пандемийной напасти это правило перевернулось за океаном с ног на голову: американцы, а особенно американки в массовом порядке увольняются. Явление уже не только замечено, но и окрещено, причем броско, как и принято в рекламно-пропагандистской американской культуре: The Great Resignation. По контексту и по контрасту — без пафоса — название можно перевести, как "великая самоволка".

Что и где творится Согласно новому отчету Минтруда США, в августе около 1,3 млн американцев были уволены, но в три с лишним раза больше людей — 4,3 млн человек — сами ушли с работы. Последний показатель — примерно 2,9% всех занятых — это новый рекорд. Но он ненамного выше итогов предыдущих месяцев: около 4 млн человек уволились в июле, примерно 11,5 млн — с апреля по июнь. В итоге по состоянию на конец августа в США насчитывалось 10,4 млн вакансий — чуть ли не больше, чем официально зарегистрированных безработных! По свидетельству журнала Fortune, общее число занятых в стране сейчас на 5 млн человек меньше, чем до пандемии COVID-19, и предприниматели хором жалуются на нехватку рабочих рук. И видимо, это не предел: в ходе августовского опроса компании Bankrate 55% американцев заявили, что собираются в ближайшие 12 месяцев подыскивать себе новую работу.

Специалисты в один голос говорят, что увольняются главным образом низкооплачиваемые работники, прежде всего среди женщин. Доля работающих американок снизилась примерно до 56% — этот показатель не был столь низким с середины 1980-х годов и уж во всяком случае — с тех пор, как в 1993 году был принят закон о неоплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам. А права на оплачиваемый отпуск по болезни или уходу за ребенком федеральное законодательство США не предусматривает и до сих пор; Общественное телевидение США (PBS) подчеркивает, что Америка — "единственная в мире развитая страна, не имеющая такой формы [социальной] защиты". Почему произошел всплеск увольнений, никто пока еще толком сказать не может. Недавно выяснилось, например, что больше всего их в американской глубинке; в первой тройке такие штаты, как Джорджия, Кентукки и Айдахо. Это странно, ведь, по идее, сфера обслуживания, где ожидался наибольший отток кадров, сосредоточена в густонаселенных районах. За неимением лучших объяснений The Washington Post выдвинула гипотезу, что "разогрев рынка труда" происходит там, где "в августе поднималась волна дельта-штамма" коронавируса. Кроме того, один из опрошенных газетой экспертов предположил, что в штатах — лидерах по числу увольнений "сильнее конкуренция", хотя и не смог сказать почему. Других версий, например, о том, что в глубинке, возможно, просто труднее совмещать работу с уходом за детьми, престарелыми и т.п., в публикации не предлагалось. Дело не в пособиях Ранее критики действующих властей США не раз обвиняли их в том, будто те отбивают у соотечественников охоту к труду. Мол, в условиях пандемии пособия по безработице стали настолько щедрыми, что людям выгоднее сидеть дома и бить баклуши. По этой логике американцы чуть ли не просто ленятся.

На эту тему Споры о долгах и дефолте: не сорвутся ли американцы с финансового обрыва

Сомневаюсь. Жить на чужие подачки им несвойственно. Врожденный индивидуализм и культ материального благосостояния, формируемый всем образом жизни, заставляют их упорно трудиться над реализацией своей "американской мечты". Еще года три назад популярный журнал Atlantic писал о том, как привычка к самоидентификации через работу — "религия труда" (workism) — "делает их несчастными". Кстати, и понятие "трудоголизм" (workaholism) — тоже американских корней. Уверен, что никакая отдельно взятая пандемия всего этого из них не вытравит; для подобной психологической перенастройки должно смениться не одно поколение. К тому же срок выплаты пособий изначально был в США жестко ограничен; для антикризисных федеральных программ он истек 6 сентября — в День труда. Как пишет сетевое издание для ученых Conversation, в тот день примерно 8,8 млн человек вообще перестали получать дотации из казны, а у "миллионов" других они резко сократились. Всего, согласно публикации, с учетом членов семей безработных на господдержку опиралось около 35 млн человек. Соответственно, после 6 сентября специалисты ожидали массового возвращения американцев на рынок труда. Этого, однако, не происходит. И потому, например, компания CBS констатирует, что "дополнительные выплаты по $300 в неделю скорее всего не были первопричиной того, почему люди не работали". "Скорее над трудящимися более всего тяготели заботы о здоровье и о детях", — предполагает телеканал. "По правде говоря, прекращение [выплаты пособий] не привело к внезапному возвращению к норме на рынке труда, — сказала CBS экономист из профильной международной компании Indeed Hiring Lab Энн-Элизабет Конкел. — Мы по-прежнему наблюдаем, что у работодателей трудности с наймом персонала, и не видим энтузиазма со стороны тех, кто ищет работу". Конкел, кстати, уточнила, что наряду с водителями, которые у всех на слуху, сейчас наиболее востребованы специалисты по уходу за больными и воспитатели. "Во многих случаях речь идет о работе, требующей личного присутствия, — сказала она. — Сиделкой или няней удаленно не поработаешь". Опять "рука рынка" Меня все это вновь наводит на мысли о той "невидимой руке рынка", которую не раз за последнее время упоминал в публичных выступлениях президент России Владимир Путин. На мой взгляд, власти США привыкли верить, будто любую проблему можно залить деньгами. И теперь с приходом нового коронавируса пытались действовать так же: включили печатный станок и принялись разбрасывать "вертолетные деньги". Раздавали, так сказать, гостинцы от Дяди Сэма под лозунгом антикризисного "стимулирования". Считалось, что это, по американской пословице, "убивает двух птиц одним камнем": подбадривает людей в трудное время и подстегивает экономику. Потребительский спрос поддерживает примерно две трети экономической активности в США.

На эту тему Время тотальных дефицитов: дождутся ли американские дети подарков на Рождество

Но в России бытует другая поговорка: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Своих потребительских товаров в Америке производится мало, в основном их надо везти из-за океана. Поэтому вливание денег в экономику привело к логистическим сбоям, тотальным дефицитам и росту цен. А теперь вот выясняется, что и на рынке труда не все меряется только деньгами. В общем, апологеты безудержных рыночных свобод, можно сказать, за что боролись, на то и напоролись. Недавно, кстати, известный наш либеральный экономист и политик Григорий Явлинский публично хвалил США и другие страны за то, что те "не жадничали", выделяя деньги на борьбу с экономическими последствиями пандемии. Но конкретных последствий такого подхода не касался. А дьявол, как известно, кроется в деталях. "Надломленный дух" Президента США Джо Байдена в последнее время дома поругивали за то, что он прячется от прессы и почти не дает интервью. За первые девять месяцев правления у него на счету было лишь 10 личных встреч один на один с журналистами против 57 у Дональда Трампа и 131 у Барака Обамы за такой же период. Да и сам Байден по меньшей мере вдвое чаще общался с репортерами, когда был вице-президентом при Обаме. Нынешний же его подход, по мнению газеты Politico, отражает "бункерную ментальность, воцарившуюся в Белом доме". В ответ на критику Байден провел на днях в Балтиморе близ Вашингтона так называемый townhall — американский аналог наших "прямых линий". Ответил на вопросы избирателей в эфире телекомпании CNN.

Описание Президент США Джо Байден во время "прямой линии" в Балтиморе, 21 октября 2021 года © AP Photo/Evan Vucci

В разговоре, конечно, не обошлось и без актуальной темы о нехватке рабочих рук. Президент прежде всего сказал, что многие его соотечественники "боятся ковида", поскольку не везде действуют требования о вакцинации и ношении масок. При этом он, само собой, не преминул похвастаться, что при нем число привитых в США выросло примерно с 2 млн до 190 млн человек. Кстати, принимаясь за работу над темой, я рассказал в Москве знакомой, как за океаном люди массово увольняются. Она сразу спросила: "Чтобы не прививаться, что ли?" Мне такой резон в голову не приходил, но наверняка и он присутствует: упертых "антипрививочников" хватает и в Америке. Байден, правда, о них не упоминал. Второй названной им причиной было то, что сейчас "впервые за долгое время работники в состоянии торговаться" с работодателями по поводу условий труда. Разумеется, многие этим пользуются, добиваясь в первую очередь повышения зарплаты. Наконец, в-третьих, президент США констатировал, что в его стране теперь "множество людей, которые просто выбиты из колеи" (who are just down) — например, из-за последствий перенесенного заболевания или утраты кого-то из близких родственников. "Они не уверены, как им вернуться в игру; не уверены и в том, хочется ли им возвращаться в игру", — добавил он. На вопрос ведущего, что бы он мог посоветовать таким людям, Байден сказал, что "надломленный дух — то же самое, что и сломанная рука", что "этого не следует стыдиться" и "надо обращаться за помощью", тем более что специалистов, способных ее оказать, хватает. Надо полагать, совет был осознанным и прочувствованным: сам Байден в свое время потерял первую жену, а потом и взрослого сына. Но любопытно, что именно эти его слова вызвали "весьма негативную" реакцию американской аудитории. Реакция эта при подобных трансляциях в США отслеживается специальными сетевыми компаниями в режиме реального времени. "Придется сокращать" Между тем для Байдена крайне важно быть на одной волне с избирателями. В американской политике с ее короткими циклами вообще все традиционно вписывается в предвыборный контекст. А сейчас в Конгрессе решается судьба социально-экономических инициатив президента, имеющих ключевое значение как для него самого, так и для всей страны.

По убеждению аналитиков, от того, будут ли приняты эти программы, во многом зависит, насколько успешно правящая Демпартия выступит на промежуточных выборах будущего года и в каких условиях придется дальше работать самому Байдену. Пока его рейтинг падает; по данным политологического портала RCP, на сегодняшний день американцы в соотношении примерно 52% к 42% негативно оценивают его деятельность. Все это прямо проецируется и на нашу тему. По признанию PBS, "Белый дом и демократы в Конгрессе пытаются сейчас сузить масштабы того предложения, которое оценивалось в свое время в $3,5 трлн, чтобы обеспечить ему поддержку на Капитолийском холме". "Это скорее всего будет означать, что придется выбирать между теми или иными программами ухода за детьми и оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам либо сворачивать их размеры, чтобы сократить стоимость на триллион долларов или больше", — констатирует Общественное телевидение США. Исходно план Байдена помимо всего прочего предполагал предоставление всем детям в стране с трехлетнего возраста доступа к детским садам. Пока общедоступной системы дошкольного образования в США нет; по основным показателям в этой сфере Америка далеко отстает от других развитых государств. "Экзистенциальный кризис" Заслугу создания термина Great Resignation для описания нынешней волны увольнений в США (кратко ее иногда обозначают еще словами The Big Quit) СМИ приписывают психологу Энтони Клотцу из бизнес-школы Техасского университета A&M. Тот, конечно, охотно обсуждает свое "изобретение" с журналистами, но в принципе ничего особо оригинального не говорит. Первый фактор, на который он обычно ссылается, — так называемые отсроченные увольнения. Речь о людях, которые давно собирались уйти с работы, но из-за пандемии замешкались и только теперь выполняют свое намерение. Экономисты оценивают их число примерно в 3,7 млн человек. Еще три мотива — эмоциональное выгорание, "пандемическое озарение" и "потребность в автономии". О влиянии стресса уже говорилось; под "озарением" подразумеваются ситуации, когда люди вдруг решают сменить карьеру (скажем, бросить бизнес и заняться музыкой), а что до "автономии", то это, в частности, о тех, кто привык к удаленке и самоизоляции и не мыслит возвращения в общее офисное пространство.

На эту тему Речь Байдена в ООН: новый старый миропорядок?

В целом, по мнению Клотца, пандемийный "экзистенциальный кризис" для бизнеса обернулся таким же испытанием и для работающих людей. И потому он не видит ничего удивительного ни в том, что те "стали чаще задаваться экзистенциальными вопросами" — о смысле жизни, о счастье, о правильности выбранного пути; ни в том, что "во многих случаях подобные размышления приводят к резким жизненным разворотам (life pivots)". Надо больше платить Волей-неволей со всем этим приходится считаться и бизнесу. Fortune провел опрос руководителей фирм (CEOs), и три четверти из них (73%) считают главным вызовом для себя на ближайшие 12 месяцев "нехватку кадров и нужных навыков". При этом пандемия набрала 70% голосов, а киберугрозы — вообще лишь 29% (выбирать можно было до трех ответов из списка).

Описание Доска с объявлений о работе в Нью-Йорке © REUTERS/Andrew Kelly

Согласно тому же исследованию, бизнес-лидеры исходят из того, что трудности на рынке труда сохранятся по меньшей мере до конца будущего года. Противопоставить им 80% опрошенных готовы "более гибкие" условия работы (удаленка, гибкий график, меньше командировок). Семь человек из десяти намерены уделять больше внимания корпоративному духу и правилам, включая представительство в персонале меньшинств, равное к ним отношение и т.п. Половина респондентов выразили готовность повысить сотрудникам зарплату и премии, 35% — предоставить дополнительные льготы, 27% — выплатить единовременные бонусы. Кстати, излагая и комментируя итоги опроса, Fortune указывает, что "одной из причин продолжающегося нарастания увольнений может быть рост инфляции". "Логично, что все больше людей прислушиваются к предложениям со стороны, — поясняет издание. — Если они не получают прибавки к зарплате, то в экономическом смысле довольно много теряют в оплате труда". Всегда ли прав покупатель? Однако и в этой сфере не все измеряется деньгами. По большому счету нынешняя ситуация ставит на повестку дня вопросы о том, что первично: люди или работа? Живут ли люди, чтобы работать, или работают, чтобы жить? Само по себе это, конечно, не ново. Я уже упоминал, что в глазах многих американцев работа окружена чуть ли не религиозным ореолом. Нечто подобное подтверждает и Клотц. "Особенно здесь у нас в США наша суть как работников, сотрудников [компании или организации] имеет совершенно центральное значение для нас как людей", — говорит он.

Но у бизнеса отношение, можно сказать, противоположное. "Знаете, сейчас, во время пандемии, много говорят о ключевых работниках (essential workers), — сказал NPR специалист по подбору персонала Ласло Бок, создавший и возглавляющий профильную компанию Humu. — Но ведь на самом деле мы же к ним относимся как к ключевым должностям (jobs). А работников как таковых считаем вполне заменимыми". В прошлом Бок возглавлял кадровую службу Google. Общественное радио США называет его "рок-звездой среди кадровиков по техническим специальностям"; поэтому, собственно, и обратилось к нему за комментариями и советами. А он прежде всего подчеркнул, что "самое главное — дать людям чувствовать себя людьми", уметь их слушать и слышать, учитывать их законные интересы, а при необходимости — и защищать, прикрывать от необоснованных претензий или нападок, в том числе со стороны клиентов. Последний тезис NPR удивил. "Так что же, принципу "покупатель всегда прав" настал конец?" — спросила журналистка. "Надеюсь, что да", — ответил ее собеседник. Радио представило интервью как разговор "о фундаментальной человеческой потребности в уважении". Гендерная дискриминация Потребность эта, конечно, универсальная, но все же особого внимания заслуживает отношение к работающим женщинам. И не только по соображениям морали: вопрос для США крайне важен экономически. Женщин непропорционально много среди тех, кто там в последнее время увольняется с работы. Между тем, по свидетельству CBS, "специалисты предупреждают, что экономика США, видимо, не обретет твердой почвы под ногами, пока женщины не вернутся в полной мере на рынок труда, особенно если учесть, что до пандемии именно женщины занимали в стране большинство рабочих мест". Только за сентябрь число работающих женщин в США уменьшилось почти на 300 тыс. человек, тогда как у мужчин этот показатель вырос совсем немного. Удивляться этому не приходится. "Пандемия нанесла мощный удар по трудящимся женщинам, которым приходится нести бремя заботы о детях в условиях, когда школы все никак толком не возобновят работу, а места в детских садах остаются редкими и дорогостоящими, — констатирует CBS. — К тому же женщины чаще заняты в таких отраслях, пострадавших летом от дельта-штамма, как общепит и розничная торговля". По признанию комментаторов, проблемы сегодняшнего дня накладываются на системные слабости и недостатки. "Мы переживаем такой момент, когда всем должно быть ясно, что детские сады, оплачиваемые отпуска по болезни, уход за престарелыми необходимы нам для полного [социально-экономического] оздоровления, — сказал NPR экономист из профобъединения АФТ-КПП и профессор Говардского университета Уильям Сприггс. — Весь остальной мир давно выучил эти уроки: что необходимы определенные инвестиции со стороны властей, чтобы доля трудящихся женщин увеличивалась".

Но США эти уроки пока только учат. При всех разговорах о гендерном равноправии женщины за океаном по-прежнему зарабатывают меньше мужчин и в целом подвергаются скрытой дискриминации, хотя формально та запрещена. Например, у американок совсем нет оплачиваемого отпуска по беременности и родам. Неоплачиваемый предусмотрен, но на практике работодатели, как правило, неохотно дают и его, поэтому молодых женщин нередко последними нанимают и первыми увольняют с работы. В конфиденциальных опросах многие из них признаются, что скрывают от начальства и сослуживцев наличие детей. Я уж не говорю о праве на аборты, которое вообще служит в Америке одним из главных яблок раздора в идеологических схватках между либералами и консерваторами.

На эту тему "Досье Пандоры": как США стали крупнейшим в мире убежищем от налогов