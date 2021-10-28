Великая самоволка: отчего люди в США массово увольняются

Здравый смысл подсказывает, что во время кризисов люди боятся потерять работу и изо всех сил держатся за свои места. Но в ходе нынешней пандемийной напасти это правило перевернулось за океаном с ног на голову: американцы, а особенно американки в массовом порядке увольняются. Явление уже не только замечено, но и окрещено, причем броско, как и принято в рекламно-пропагандистской американской культуре: The Great Resignation. По контексту и по контрасту — без пафоса — название можно перевести, как "великая самоволка".
Что и где творится
Согласно новому отчету Минтруда США, в августе около 1,3 млн американцев были уволены, но в три с лишним раза больше людей — 4,3 млн человек — сами ушли с работы. Последний показатель — примерно 2,9% всех занятых — это новый рекорд. Но он ненамного выше итогов предыдущих месяцев: около 4 млн человек уволились в июле, примерно 11,5 млн — с апреля по июнь.
В итоге по состоянию на конец августа в США насчитывалось 10,4 млн вакансий — чуть ли не больше, чем официально зарегистрированных безработных! По свидетельству журнала Fortune, общее число занятых в стране сейчас на 5 млн человек меньше, чем до пандемии COVID-19, и предприниматели хором жалуются на нехватку рабочих рук. И видимо, это не предел: в ходе августовского опроса компании Bankrate 55% американцев заявили, что собираются в ближайшие 12 месяцев подыскивать себе новую работу.
Специалисты в один голос говорят, что увольняются главным образом низкооплачиваемые работники, прежде всего среди женщин. Доля работающих американок снизилась примерно до 56% — этот показатель не был столь низким с середины 1980-х годов и уж во всяком случае — с тех пор, как в 1993 году был принят закон о неоплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам. А права на оплачиваемый отпуск по болезни или уходу за ребенком федеральное законодательство США не предусматривает и до сих пор; Общественное телевидение США (PBS) подчеркивает, что Америка — "единственная в мире развитая страна, не имеющая такой формы [социальной] защиты".
Почему произошел всплеск увольнений, никто пока еще толком сказать не может. Недавно выяснилось, например, что больше всего их в американской глубинке; в первой тройке такие штаты, как Джорджия, Кентукки и Айдахо. Это странно, ведь, по идее, сфера обслуживания, где ожидался наибольший отток кадров, сосредоточена в густонаселенных районах.
За неимением лучших объяснений The Washington Post выдвинула гипотезу, что "разогрев рынка труда" происходит там, где "в августе поднималась волна дельта-штамма" коронавируса. Кроме того, один из опрошенных газетой экспертов предположил, что в штатах — лидерах по числу увольнений "сильнее конкуренция", хотя и не смог сказать почему. Других версий, например, о том, что в глубинке, возможно, просто труднее совмещать работу с уходом за детьми, престарелыми и т.п., в публикации не предлагалось.
Дело не в пособиях
Ранее критики действующих властей США не раз обвиняли их в том, будто те отбивают у соотечественников охоту к труду. Мол, в условиях пандемии пособия по безработице стали настолько щедрыми, что людям выгоднее сидеть дома и бить баклуши. По этой логике американцы чуть ли не просто ленятся.
Сомневаюсь. Жить на чужие подачки им несвойственно. Врожденный индивидуализм и культ материального благосостояния, формируемый всем образом жизни, заставляют их упорно трудиться над реализацией своей "американской мечты". Еще года три назад популярный журнал Atlantic писал о том, как привычка к самоидентификации через работу — "религия труда" (workism) — "делает их несчастными". Кстати, и понятие "трудоголизм" (workaholism) — тоже американских корней. Уверен, что никакая отдельно взятая пандемия всего этого из них не вытравит; для подобной психологической перенастройки должно смениться не одно поколение.
К тому же срок выплаты пособий изначально был в США жестко ограничен; для антикризисных федеральных программ он истек 6 сентября — в День труда. Как пишет сетевое издание для ученых Conversation, в тот день примерно 8,8 млн человек вообще перестали получать дотации из казны, а у "миллионов" других они резко сократились. Всего, согласно публикации, с учетом членов семей безработных на господдержку опиралось около 35 млн человек.
Соответственно, после 6 сентября специалисты ожидали массового возвращения американцев на рынок труда. Этого, однако, не происходит. И потому, например, компания CBS констатирует, что "дополнительные выплаты по $300 в неделю скорее всего не были первопричиной того, почему люди не работали". "Скорее над трудящимися более всего тяготели заботы о здоровье и о детях", — предполагает телеканал.
"По правде говоря, прекращение [выплаты пособий] не привело к внезапному возвращению к норме на рынке труда, — сказала CBS экономист из профильной международной компании Indeed Hiring Lab Энн-Элизабет Конкел. — Мы по-прежнему наблюдаем, что у работодателей трудности с наймом персонала, и не видим энтузиазма со стороны тех, кто ищет работу".
Конкел, кстати, уточнила, что наряду с водителями, которые у всех на слуху, сейчас наиболее востребованы специалисты по уходу за больными и воспитатели. "Во многих случаях речь идет о работе, требующей личного присутствия, — сказала она. — Сиделкой или няней удаленно не поработаешь".
Опять "рука рынка"
Меня все это вновь наводит на мысли о той "невидимой руке рынка", которую не раз за последнее время упоминал в публичных выступлениях президент России Владимир Путин. На мой взгляд, власти США привыкли верить, будто любую проблему можно залить деньгами. И теперь с приходом нового коронавируса пытались действовать так же: включили печатный станок и принялись разбрасывать "вертолетные деньги". Раздавали, так сказать, гостинцы от Дяди Сэма под лозунгом антикризисного "стимулирования".
Считалось, что это, по американской пословице, "убивает двух птиц одним камнем": подбадривает людей в трудное время и подстегивает экономику. Потребительский спрос поддерживает примерно две трети экономической активности в США.
Но в России бытует другая поговорка: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Своих потребительских товаров в Америке производится мало, в основном их надо везти из-за океана. Поэтому вливание денег в экономику привело к логистическим сбоям, тотальным дефицитам и росту цен. А теперь вот выясняется, что и на рынке труда не все меряется только деньгами.
В общем, апологеты безудержных рыночных свобод, можно сказать, за что боролись, на то и напоролись. Недавно, кстати, известный наш либеральный экономист и политик Григорий Явлинский публично хвалил США и другие страны за то, что те "не жадничали", выделяя деньги на борьбу с экономическими последствиями пандемии. Но конкретных последствий такого подхода не касался. А дьявол, как известно, кроется в деталях.
"Надломленный дух"
Президента США Джо Байдена в последнее время дома поругивали за то, что он прячется от прессы и почти не дает интервью. За первые девять месяцев правления у него на счету было лишь 10 личных встреч один на один с журналистами против 57 у Дональда Трампа и 131 у Барака Обамы за такой же период. Да и сам Байден по меньшей мере вдвое чаще общался с репортерами, когда был вице-президентом при Обаме. Нынешний же его подход, по мнению газеты Politico, отражает "бункерную ментальность, воцарившуюся в Белом доме".
В ответ на критику Байден провел на днях в Балтиморе близ Вашингтона так называемый townhall — американский аналог наших "прямых линий". Ответил на вопросы избирателей в эфире телекомпании CNN.
В разговоре, конечно, не обошлось и без актуальной темы о нехватке рабочих рук. Президент прежде всего сказал, что многие его соотечественники "боятся ковида", поскольку не везде действуют требования о вакцинации и ношении масок. При этом он, само собой, не преминул похвастаться, что при нем число привитых в США выросло примерно с 2 млн до 190 млн человек.
Кстати, принимаясь за работу над темой, я рассказал в Москве знакомой, как за океаном люди массово увольняются. Она сразу спросила: "Чтобы не прививаться, что ли?" Мне такой резон в голову не приходил, но наверняка и он присутствует: упертых "антипрививочников" хватает и в Америке.
Байден, правда, о них не упоминал. Второй названной им причиной было то, что сейчас "впервые за долгое время работники в состоянии торговаться" с работодателями по поводу условий труда. Разумеется, многие этим пользуются, добиваясь в первую очередь повышения зарплаты.
Наконец, в-третьих, президент США констатировал, что в его стране теперь "множество людей, которые просто выбиты из колеи" (who are just down) — например, из-за последствий перенесенного заболевания или утраты кого-то из близких родственников. "Они не уверены, как им вернуться в игру; не уверены и в том, хочется ли им возвращаться в игру", — добавил он.
На вопрос ведущего, что бы он мог посоветовать таким людям, Байден сказал, что "надломленный дух — то же самое, что и сломанная рука", что "этого не следует стыдиться" и "надо обращаться за помощью", тем более что специалистов, способных ее оказать, хватает.
Надо полагать, совет был осознанным и прочувствованным: сам Байден в свое время потерял первую жену, а потом и взрослого сына. Но любопытно, что именно эти его слова вызвали "весьма негативную" реакцию американской аудитории. Реакция эта при подобных трансляциях в США отслеживается специальными сетевыми компаниями в режиме реального времени.
"Придется сокращать"
Между тем для Байдена крайне важно быть на одной волне с избирателями. В американской политике с ее короткими циклами вообще все традиционно вписывается в предвыборный контекст. А сейчас в Конгрессе решается судьба социально-экономических инициатив президента, имеющих ключевое значение как для него самого, так и для всей страны.
По убеждению аналитиков, от того, будут ли приняты эти программы, во многом зависит, насколько успешно правящая Демпартия выступит на промежуточных выборах будущего года и в каких условиях придется дальше работать самому Байдену. Пока его рейтинг падает; по данным политологического портала RCP, на сегодняшний день американцы в соотношении примерно 52% к 42% негативно оценивают его деятельность.
Все это прямо проецируется и на нашу тему. По признанию PBS, "Белый дом и демократы в Конгрессе пытаются сейчас сузить масштабы того предложения, которое оценивалось в свое время в $3,5 трлн, чтобы обеспечить ему поддержку на Капитолийском холме". "Это скорее всего будет означать, что придется выбирать между теми или иными программами ухода за детьми и оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам либо сворачивать их размеры, чтобы сократить стоимость на триллион долларов или больше", — констатирует Общественное телевидение США.
Исходно план Байдена помимо всего прочего предполагал предоставление всем детям в стране с трехлетнего возраста доступа к детским садам. Пока общедоступной системы дошкольного образования в США нет; по основным показателям в этой сфере Америка далеко отстает от других развитых государств.
"Экзистенциальный кризис"
Заслугу создания термина Great Resignation для описания нынешней волны увольнений в США (кратко ее иногда обозначают еще словами The Big Quit) СМИ приписывают психологу Энтони Клотцу из бизнес-школы Техасского университета A&M. Тот, конечно, охотно обсуждает свое "изобретение" с журналистами, но в принципе ничего особо оригинального не говорит.
Первый фактор, на который он обычно ссылается, — так называемые отсроченные увольнения. Речь о людях, которые давно собирались уйти с работы, но из-за пандемии замешкались и только теперь выполняют свое намерение. Экономисты оценивают их число примерно в 3,7 млн человек.
Еще три мотива — эмоциональное выгорание, "пандемическое озарение" и "потребность в автономии". О влиянии стресса уже говорилось; под "озарением" подразумеваются ситуации, когда люди вдруг решают сменить карьеру (скажем, бросить бизнес и заняться музыкой), а что до "автономии", то это, в частности, о тех, кто привык к удаленке и самоизоляции и не мыслит возвращения в общее офисное пространство.
В целом, по мнению Клотца, пандемийный "экзистенциальный кризис" для бизнеса обернулся таким же испытанием и для работающих людей. И потому он не видит ничего удивительного ни в том, что те "стали чаще задаваться экзистенциальными вопросами" — о смысле жизни, о счастье, о правильности выбранного пути; ни в том, что "во многих случаях подобные размышления приводят к резким жизненным разворотам (life pivots)".
Надо больше платить
Волей-неволей со всем этим приходится считаться и бизнесу. Fortune провел опрос руководителей фирм (CEOs), и три четверти из них (73%) считают главным вызовом для себя на ближайшие 12 месяцев "нехватку кадров и нужных навыков". При этом пандемия набрала 70% голосов, а киберугрозы — вообще лишь 29% (выбирать можно было до трех ответов из списка).
Согласно тому же исследованию, бизнес-лидеры исходят из того, что трудности на рынке труда сохранятся по меньшей мере до конца будущего года. Противопоставить им 80% опрошенных готовы "более гибкие" условия работы (удаленка, гибкий график, меньше командировок). Семь человек из десяти намерены уделять больше внимания корпоративному духу и правилам, включая представительство в персонале меньшинств, равное к ним отношение и т.п.
Половина респондентов выразили готовность повысить сотрудникам зарплату и премии, 35% — предоставить дополнительные льготы, 27% — выплатить единовременные бонусы. Кстати, излагая и комментируя итоги опроса, Fortune указывает, что "одной из причин продолжающегося нарастания увольнений может быть рост инфляции". "Логично, что все больше людей прислушиваются к предложениям со стороны, — поясняет издание. — Если они не получают прибавки к зарплате, то в экономическом смысле довольно много теряют в оплате труда".
Всегда ли прав покупатель?
Однако и в этой сфере не все измеряется деньгами. По большому счету нынешняя ситуация ставит на повестку дня вопросы о том, что первично: люди или работа? Живут ли люди, чтобы работать, или работают, чтобы жить?
Само по себе это, конечно, не ново. Я уже упоминал, что в глазах многих американцев работа окружена чуть ли не религиозным ореолом. Нечто подобное подтверждает и Клотц. "Особенно здесь у нас в США наша суть как работников, сотрудников [компании или организации] имеет совершенно центральное значение для нас как людей", — говорит он.
Но у бизнеса отношение, можно сказать, противоположное. "Знаете, сейчас, во время пандемии, много говорят о ключевых работниках (essential workers), — сказал NPR специалист по подбору персонала Ласло Бок, создавший и возглавляющий профильную компанию Humu. — Но ведь на самом деле мы же к ним относимся как к ключевым должностям (jobs). А работников как таковых считаем вполне заменимыми".
В прошлом Бок возглавлял кадровую службу Google. Общественное радио США называет его "рок-звездой среди кадровиков по техническим специальностям"; поэтому, собственно, и обратилось к нему за комментариями и советами. А он прежде всего подчеркнул, что "самое главное — дать людям чувствовать себя людьми", уметь их слушать и слышать, учитывать их законные интересы, а при необходимости — и защищать, прикрывать от необоснованных претензий или нападок, в том числе со стороны клиентов.
Последний тезис NPR удивил. "Так что же, принципу "покупатель всегда прав" настал конец?" — спросила журналистка. "Надеюсь, что да", — ответил ее собеседник. Радио представило интервью как разговор "о фундаментальной человеческой потребности в уважении".
Гендерная дискриминация
Потребность эта, конечно, универсальная, но все же особого внимания заслуживает отношение к работающим женщинам. И не только по соображениям морали: вопрос для США крайне важен экономически. Женщин непропорционально много среди тех, кто там в последнее время увольняется с работы. Между тем, по свидетельству CBS, "специалисты предупреждают, что экономика США, видимо, не обретет твердой почвы под ногами, пока женщины не вернутся в полной мере на рынок труда, особенно если учесть, что до пандемии именно женщины занимали в стране большинство рабочих мест".
Только за сентябрь число работающих женщин в США уменьшилось почти на 300 тыс. человек, тогда как у мужчин этот показатель вырос совсем немного. Удивляться этому не приходится. "Пандемия нанесла мощный удар по трудящимся женщинам, которым приходится нести бремя заботы о детях в условиях, когда школы все никак толком не возобновят работу, а места в детских садах остаются редкими и дорогостоящими, — констатирует CBS. — К тому же женщины чаще заняты в таких отраслях, пострадавших летом от дельта-штамма, как общепит и розничная торговля".
По признанию комментаторов, проблемы сегодняшнего дня накладываются на системные слабости и недостатки. "Мы переживаем такой момент, когда всем должно быть ясно, что детские сады, оплачиваемые отпуска по болезни, уход за престарелыми необходимы нам для полного [социально-экономического] оздоровления, — сказал NPR экономист из профобъединения АФТ-КПП и профессор Говардского университета Уильям Сприггс. — Весь остальной мир давно выучил эти уроки: что необходимы определенные инвестиции со стороны властей, чтобы доля трудящихся женщин увеличивалась".
Но США эти уроки пока только учат. При всех разговорах о гендерном равноправии женщины за океаном по-прежнему зарабатывают меньше мужчин и в целом подвергаются скрытой дискриминации, хотя формально та запрещена. Например, у американок совсем нет оплачиваемого отпуска по беременности и родам. Неоплачиваемый предусмотрен, но на практике работодатели, как правило, неохотно дают и его, поэтому молодых женщин нередко последними нанимают и первыми увольняют с работы. В конфиденциальных опросах многие из них признаются, что скрывают от начальства и сослуживцев наличие детей. Я уж не говорю о праве на аборты, которое вообще служит в Америке одним из главных яблок раздора в идеологических схватках между либералами и консерваторами.
Попытки реально облегчить положение трудящихся женщин за океаном предпринимаются, но успеха пока не имеют — из-за молчаливого, но мощного сопротивления бизнеса и его лоббистов. Вот свежий пример: больше года назад сенатор-демократ Кори Букер внес на рассмотрение законопроект "о защите людей, ухаживающих за близкими (family caregivers), от дискриминации". Никакого продвижения эта инициатива с тех пор не получила. На днях Букер заявил PBS, что Америке все же необходимо дать людям возможность "ухаживать за родными и в то же время работать".
"За движуху"
Насколько устойчивой и долгой окажется нынешняя волна массовых увольнений в США и к каким последствиям приведет, пока, наверное, никто не скажет. Но чтобы завершить разговор на оптимистичной ноте, сошлюсь на новое исследование вашингтонской компании Economic Innovation Group, называющей себя "лабораторией идей и организацией по их продвижению".
В докладе "Всплеск стартапов: формирование бизнесов в 2021 году сулит рекорд" авторы сообщают, что, по данным профильного подразделения Бюро переписи США, за первые три квартала нынешнего года американцы подали почти 1,4 млн заявок на создание новых компаний, "от которых можно ожидать найма персонала". Никогда прежде подобной активности на данном направлении не наблюдалось.
Комментируя эту новость на фоне информации об увольнениях, CBS озаглавила публикацию в форме вопроса и ответа: "Куда подевались все трудящиеся? Многие за время пандемии основали собственный бизнес".
Что ж, вот это как раз по-американски. И так в США действительно настроены многие. "Я на 100 процентов за движуху (pro-mojo), — сказал в интервью для продвижения в соцсетях собственного издания корреспондент Atlantic, пишущий о рынке труда. — Дайте мне такую экономику, чтобы было побольше добровольных увольнений, побольше миграции, побольше предпринимательства. Так будет лучше для всех: и для рабочих с семьями, и для производительности, и для технического развития и инноваций".
Как говорится, блажен кто верует, тепло ему на свете. Ну и вот еще одна любопытная деталь напоследок: The New York Times сообщает, что в крупнейшем мегаполисе США многие рестораны в нынешних условиях повышают официантам зарплату, чтобы те не увольнялись. И при этом — вообразите только! — полностью отказываются от чаевых.