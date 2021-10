Великая самоволка: отчего люди в США массово увольняются

В разговоре, конечно, не обошлось и без актуальной темы о нехватке рабочих рук. Президент прежде всего сказал, что многие его соотечественники "боятся ковида", поскольку не везде действуют требования о вакцинации и ношении масок. При этом он, само собой, не преминул похвастаться, что при нем число привитых в США выросло примерно с 2 млн до 190 млн человек.

Кстати, принимаясь за работу над темой, я рассказал в Москве знакомой, как за океаном люди массово увольняются. Она сразу спросила: "Чтобы не прививаться, что ли?" Мне такой резон в голову не приходил, но наверняка и он присутствует: упертых "антипрививочников" хватает и в Америке.

Байден, правда, о них не упоминал. Второй названной им причиной было то, что сейчас "впервые за долгое время работники в состоянии торговаться" с работодателями по поводу условий труда. Разумеется, многие этим пользуются, добиваясь в первую очередь повышения зарплаты.

Наконец, в-третьих, президент США констатировал, что в его стране теперь "множество людей, которые просто выбиты из колеи" (who are just down) — например, из-за последствий перенесенного заболевания или утраты кого-то из близких родственников. "Они не уверены, как им вернуться в игру; не уверены и в том, хочется ли им возвращаться в игру", — добавил он.

На вопрос ведущего, что бы он мог посоветовать таким людям, Байден сказал, что "надломленный дух — то же самое, что и сломанная рука", что "этого не следует стыдиться" и "надо обращаться за помощью", тем более что специалистов, способных ее оказать, хватает.

Надо полагать, совет был осознанным и прочувствованным: сам Байден в свое время потерял первую жену, а потом и взрослого сына. Но любопытно, что именно эти его слова вызвали "весьма негативную" реакцию американской аудитории. Реакция эта при подобных трансляциях в США отслеживается специальными сетевыми компаниями в режиме реального времени.

"Придется сокращать"

Между тем для Байдена крайне важно быть на одной волне с избирателями. В американской политике с ее короткими циклами вообще все традиционно вписывается в предвыборный контекст. А сейчас в Конгрессе решается судьба социально-экономических инициатив президента, имеющих ключевое значение как для него самого, так и для всей страны.