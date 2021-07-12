Критическая расовая теория в США: расизм шиворот-навыворот?

Критическая расовая теория (КРТ) — это "интеллектуальное движение и не имеющая четких рамок система юридического анализа, основанная на предположении, что раса — это не естественная, биологически обусловленная характеристика физически отличных подгрупп человеческих особей, а социально сконструированная (культурно изобретенная) категория, используемая для угнетения и эксплуатации цветного населения". Теоретики КРТ "считают, что закону и правовым институтам в США неотъемлемо присущ расизм, поскольку те функционируют, чтобы создавать и поддерживать социальное, экономическое и политическое неравенство между белыми и небелыми, особенно афроамериканцами".

Такие определения КРТ и ее приверженцам даются в электронном издании энциклопедии Britannica. Дополнительно поясняется, что данная теория — не какое-то новомодное идеологическое поветрие, откуда ни возьмись появившееся за океаном параллельно с новым коронавирусом, а известная школа мысли, зародившаяся еще в 60–70-х годах прошлого столетия. "Непосредственным предтечей" его назвало "движение критических юридических исследований (CLS), посвятившее себя изучению того, как право и правовые институты служат интересам богатых и влиятельных [слоев] за счет бедных и маргинализированных". При этом само CLS охарактеризовано как "одно из ответвлений критической теории марксистской ориентации". Еще раз уточню: это не я утверждаю, а Британская энциклопедия. Отпор индоктринации В последние месяцы вокруг всей этой схоластики за океаном бушуют нешуточные страсти. У огромной массы людей КРТ ассоциируется с воцарившимся в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда культом новой расовой и социальной политкорректности (woke culture), а заодно и "обнуления" всего и вся, включая собственное историческое прошлое (cancel culture). Множество американцев требует оградить детей и подростков от промывания мозгов, запретить насаждение КРТ в классах и учебных аудиториях.

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Требования эти звучат не только на реальных и виртуальных родительских собраниях, но и в ходе выступлений протеста: маршей, митингов и пикетов. Причем не всегда мирных — бывали случаи, когда участников задерживали за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции. Но в целом власти на местах не только прислушиваются к протестующим, но нередко и сами встают на их сторону. На сегодняшний день уже в шести штатах, включая Техас, законодательные собрания официально поставили КРТ под запрет. Еще в шестнадцати, в том числе в Мичигане, Огайо и Пенсильвании, также рассматриваются либо запрет, либо жесткие ограничения на уровне законодательства. Наконец, во Флориде и еще пяти штатах схожие меры принимаются органами местной исполнительной власти. Таким образом, по сути, на отпор КРТ в Америке поднялось уже как минимум полстраны. В Неваде во избежание нарушений одна из родительских организаций потребовала обязательного ношения преподавателями на уроках видеорегистраторов. "Расиализм" вместо расизма? Приверженцев КРТ такой отпор изумляет. "Как профессор права, более 30 лет тесно связанный с развитием критической расовой теории, я поражен, — написал в журнале Politico Гэри Пеллер из Джорджтаунского университета в Вашингтоне. — Академическую работу обычно вообще никто не замечает; нашу же теперь публично чернят и даже запрещают. Но разве, пока мы корпели над примечаниями и вели свои курсы, наши идеи стали новой ортодоксией для американского общества и основой для преподавания в школах и детских садах? Да полноте! КРТ — это не расиалистская идеология, провозглашающая всех белых привилегированными угнетателями, и КРТ не преподается в государственных школах". Как и многие его единомышленники, Пеллер считает, что тема сознательно политизируется "консервативными активистами" и "правыми СМИ" для раздувания "кампании дезинформации, призванной настроить недовольных белых людей из среднего и рабочего класса против прогрессивных перемен". Либеральный профессор, разумеется, волен так думать, называть расистскую идеологию неуклюжим эвфемизмом-неологизмом "расиалистская" и отрицать влияние "обратного расизма" (reverse racism) на учебные программы в США. Но я, например, считаю, что так называемый простой народ — те, кого Хиллари Клинтон в свое время презрительно именовала "скопищем убожеств", — на самом деле разбирается в реальной жизни не хуже любых академиков. Люди прекрасно понимают, почему и против чего они протестуют. И если Пеллер надеется переубедить кого-то, то хочется ответить ему его же собственной усмешкой: "Да полноте!" Тем более что сразу после выхода его статьи крупнейшее в США профобъединение учителей — Национальная ассоциация образования (NEA) одобрила план повсеместного внедрения КРТ и прямого противодействия "попыткам запретить критическую расовую теорию и/или "Проект 1619". Документалист и исследователь из консервативного Манхэттенского института Кристофер Руфо, раздобывший и распространивший через Twitter эту новость, написал, что план предусматривает продвижение КРТ "во всех 50 штатах и 14 000 школьных округах на местах". "Довод о том, будто у критической расовой теории нет доступа в К-12 (детские сады и школы в США — прим. ТАСС), официально почил", — подчеркнул он. На федеральном уровне позиция NEA была прямо поддержана Белым домом. Примирение или вражда? В ссылках сторонников критической расовой теории на политизацию спора, безусловно, есть резон. Но позволительно спросить: а кто и зачем начал эту самую политизацию? Почему вообще нынешняя революция в межрасовых отношениях в США вспыхнула, например, не при первом в американской истории темнокожем президенте-демократе Бараке Обаме, а при сменившем его республиканце Дональде Трампе?

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Ответ, на мой взгляд, очевиден, и суть его отнюдь не сводится к полицейской расправе над Флойдом. Афроамериканские "гроздья гнева", пожинаемые сейчас за океаном, взошли на почве, взлелеянной самими демократами — для политической мобилизации своего электората на борьбу с популистом, националистом и волюнтаристом Трампом. И самое наглядное подтверждение тому — упомянутый выше "Проект 1619". Развернут он был газетой New York Times, флагманом либеральной американской журналистики и по совместительству коллективным пропагандистом, агитатором и организатором антитрамповской оппозиции, в 2019 году, когда о Флойде никто еще и слыхом не слыхивал. Поводом послужило 400-летие прибытия в Новый Свет первого корабля с чернокожими невольниками, а содержанием стал призыв считать эту дату отправной точкой всей истории США. Поскольку, дескать, все дальнейшие достижения американской цивилизации прямо или косвенно были плодами рабского труда. Профессиональные историки пытались протестовать, но их никто не слушал. В ответ на критику редакция New York Times подправляла наиболее вопиющие несуразности своего спецпроекта, но не отказывалась от его сути, а, наоборот, всячески продвигала, в том числе и в школьные учебные программы. Инициатор затеи Николь Ханна-Джонс получила Пулитцеровскую премию в 2020 году и на радостях напечатала очередную агитку: "Что задолжали. Настало время для репараций". В ней, как позже язвили комментаторы, предлагалось взыскать с людей, которые никогда не были рабовладельцами, исторические долги в пользу их соотечественников, которые никогда не были рабами. Ну и кто, спрашивается, после всего этого виноват в том, что за океаном не утихают "войны памяти"? Что поляризация и расколы в американском обществе лишь нарастают? Вспоминается негодование Вовочки из наших анекдотов: "И эти люди запрещают мне ковырять в носу?!" Ведь вот парадокс: месяца не прошло с тех пор, как в Америке появился новый федеральный праздник — "Национальный день независимости …надцатое июня" (Juneteenth National Independence Day), установленный в честь официальной отмены рабства в Техасе, сделавшем это последним из штатов южной Конфедерации 19 июня 1865 года. Но пока американцы не празднуют, а продолжают враждовать.

Во всяком случае, журналы Time и Economist только что хором предупредили о "войнах истории" в США на базе КРТ. При этом Time, посвятивший теме целый сдвоенный номер, считает, что открылся "новый фронт культурных войн", т.е., по сути, подтверждает, что в стране продолжается полноформатная идеологическая "гражданская война". Со ссылкой на новое исследование Американской исторической ассоциации издание пишет, что 70% демократов в США видят задачу исторических исследований в том, чтобы "ставить под вопрос" национальное прошлое, а 84% республиканцев убеждены, что главная цель — воспитание гражданственности и патриотизма. Cui prodest? Да, республиканская оппозиция и близкие к ней СМИ в США исходят из того, что Демократическая партия власти вредит в глазах избирателей самой себе, изображая Америку страной "системного расизма". И, конечно, они используют тему, которую считают для себя политически выигрышной. Влиятельный сенатор-техасец Тед Круз, например, публично заявил, что КРТ — "ничуть не менее расистское явление, чем ку-клукс-клановцы в белых балахонах". Еще в июне, как напоминает Economist, семеро республиканцев в Сенате, включая лидера фракции Митча Макконнелла, внесли законопроект о "спасении американской истории" (Saving American History Act), который ограничивает федеральное финансирование школ, опирающихся на "Проект 1619". По словам издания, жест этот "в основном символический", поскольку шансы на принятие инициативы невелики, да и вообще "Конгресс почти не контролирует учебные программы в штатах и на местах". "Но политический смысл ясен, — пишет журнал. — Республиканцы убеждены, что война против критической расовой теории политически выгодна, даже если попытки запретить эту теорию могут оказаться неконституционными". Кстати, американские родители, борющиеся против КРТ, зачастую одновременно выступают и против новой сексуальной морали, включая множественность полов и "права трансгендеров" в учебе и спорте. Конечно, ответ на вопрос "кому выгодно?" (Cui prodest?) достаточно понятен и самой партии власти. По свидетельству сетевого аналитического портала Axios, в "демократической верхушке" все чаще звучат "предостережения о том, что, вбивая в глотку избирателям политкорректные термины и новые нормы", партия "рискует еще более обострить культурные войны и ненароком помочь протрамповским кандидатам". Именно поэтому, согласно публикации, кандидат в мэры Нью-Йорка демократ Эрик Адамс публично выступает в поддержку полиции.

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В целом, по словам Axios, законодатели-демократы и их помощники в "умеренных и колеблющихся округах" предсказывают, что в случае чрезмерной радикализации "партия может понести огромные потери на промежуточных выборах будущего года". На взгляд аналитиков, это "огромное испытание и для президента Байдена", который "сознает, что подъем левых сил в его партии, хоть и выгодный в плане сбора средств и освещения в СМИ, на выборах чреват катастрофой". "Расизм без расистов"? Конечно, либералы — апологеты КРТ и "культуры репараций" — тоже не слепые. Насколько можно судить со стороны, их ответ оппонентам во многом сводится к попытке "обезличить" расизм. То есть утверждать, что "системный расизм" в США, конечно, всегда торжествовал и торжествует, но это не делает массу конкретных американцев расистами. "Социологи и другие ученые давно указывают, что расизм может существовать без расистов, — рассуждает на эту тему политолог из Института Брукингса Рашон Рей. — Однако многие американцы не в состоянии отделить свою личную идентичность от тех социальных институтов, которые нами управляют. Эти люди воспринимают самих себя как часть системы. Соответственно, когда расистскими именуются социальные институты, для них это все равно, как если бы их лично назвали расистами. Это как раз и показывает, насколько нормативна расистская идеология для американской идентичности". Теории принято подкреплять эмпирически. Новый совместный опрос Yahoo News и YouGov показал, что лишь чуть более половины американцев (52%) в курсе, что такое КРТ. Хотя среди тех, кто сами себя считают либералами или консерваторами, показатели существенно выше — на уровне 70–71%. Те, кто слышал о КРТ, в большинстве своем (49% против 37%) не хотят, чтобы этой теории учили в американских школах. Но при этом они с двойным перевесом (54% против 27%) согласны с тем, что "расизм есть не просто порождение личной предвзятости или предрассудка, но нечто укорененное в системах права и политике".

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Организаторы опроса поясняют, что именно так смысл КРТ определялся в постановлении департамента образования Флориды, которым преподавание этой теории в школах штата было запрещено. Получается, что американцам вроде бы не нравится КРТ в целом, но ее ключевой тезис они разделяют. Для либеральных комментаторов это, конечно, крайне важный козырь. "Согласно опросу, — поясняет Yahoo News, — правые в основном считают расизм персонализированным — следствием личной дискриминации одного человека против другого. Остальная страна по большей части согласна с тем, что расизм системен — что это сила, которая продолжает вредить цветному населению вне зависимости от того, как ведут себя конкретные люди. А отсюда и разногласия по поводу того, чему учить детей в школах". Личный пример Специалистам, как говорится, виднее, но мне все же кажется, что в данном случае теоретики наводят тень на плетень. На мой взгляд, это наглядно показал, например, конгрессмен-республиканец из Флориды Байрон Дональдс. Причем на личном примере. "По сути критическая расовая теория учит моих трех детей, что я, их черный отец, угнетен американской историей белого превосходства, а их мать, моя жена, — мой угнетатель, — пишет он в комментарии для Washington Times. — Но что это значит для моих детей? Что они наполовину угнетенные, а наполовину угнетатели?" Конечно, автор категорически не согласен с такими тезисами. "Критическая расовая теория — разобщающая в основе своей, — утверждает он. — Это движение, направленное на индоктринацию наших детей, воплощает самую суть обратного расизма и плюет в лицо движению за гражданские права, во главе которого стояли такие американские герои, как д-р Мартин Лютер Кинг". "КРТ не имеет ничего общего с точным изложением истории, — подчеркивает Дональдс. — У этой партийной идеологии одна цель — разрушить Америку изнутри, индоктринируя нашу молодежь и растравляя межрасовые отношения, эту ахиллесову пяту Америки. Как известно, президент Авраам Линкольн утверждал, что извне Америку опрокинуть невозможно. "Если уж нам суждено разрушение, — говорил он, — то мы сами должны быть его творцами от начала и до конца". К сожалению, кошмарная реальность состоит в том, что Демократическая партия, СМИ и такие чуждые Америке люди, как Джордж Сорос, дописывают заключительную главу в книге американской судьбы. Весы истории Даже и не знаю, что мне в этом тексте нравится больше: цитата Линкольна, напоминающая о том, что каждый народ прежде всего сам творит свои победы и поражения (нам ли, пережившим распад СССР, этого не знать?) или неожиданная ссылка на Сороса, который, оказывается, и у американских консерваторов-антиглобалистов во всем виноват. Поэтому возьму другой пассаж, с которым безоговорочно согласен.