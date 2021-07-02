(Un)Happy Birthday, Америка?

Самый ценный ресурс США — американское гражданство, важнейшей статьей "импорта" которого на всем протяжении истории были и остаются чужие рабочие руки, мозги, амбиции и таланты. В свое время я воочию убедился в этом, съездив на празднование Дня независимости США, обычно именуемого просто "четвертое июля", в Монтичелло (штат Вирджиния) — поместье автора Декларации независимости США и третьего президента страны Томаса Джефферсона. Было это в памятном для нас 2014 году, а теперь пришло на ум в преддверии очередного юбилея — 245-летия США.

"Американский пылесос" Апофеозом торжеств стала тогда церемония натурализации 73 новых американских граждан, среди которых были представители 39 стран, включая и пятерых выходцев из бывшего СССР. С юридической точки зрения происходило открытое заседание местного окружного суда, по сути же шло красочное пропагандистское шоу с участием ряженых солдат в париках и с мушкетами. Полюбоваться на него и позавидовать привезли и группу иностранных журналистов из Вашингтона.

С главной приветственной речью выступал один из крупнейших столичных богачей и меценатов Дэвид Рубенстайн, который и по сей день возглавляет, в частности, Совет по международным отношениям США и опекунский совет Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Именно он назвал гражданство не только "ценнейшим достоянием" свежеиспеченных американцев, но и "самым ценным товаром" (commodity), имеющимся в распоряжении властей США. Оратор подчеркивал, что "страну построили иммигранты" и поэтому не они перед ней в долгу, а она перед ними. В подтверждение он привел длинный список известных имен. В него входили предприниматели-шотландцы Александр Белл и Эндрю Карнеги; бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Мадлен Олбрайт; музыканты Владимир Горовиц и Исаак Стерн (оба были родом с Украины), а также Ирвинг Берлин (уроженец Тюмени Израиль Бейлин) и Джон Леннон, Глория Эстефан и Йо-Йо Ма; спортсмены Мартина Навратилова и Хаким Оладжьювон; писатели Сол Беллоу и Эли Визель; архитекторы И.М.Пей и Фрэнк Гери; бизнесмены — сооснователи компаний Intel и Google Энди Гроув (уроженец Будапешта Андраш Гроф) и москвич по рождению Сергей Брин; всемирно известные ученые Энрико Ферми и Альберт Эйнштейн. Ссылался Рубенстайн и на собственный пример. По его словам, в начале прошлого века его дед в десятилетнем возрасте приехал в США с Украины "после того, как там начались еврейские погромы". Отец же был скромным почтовым служащим, не имел высшего образования. Зато он дал его сыну, который со временем был приглашен на работу в Белый дом в качестве советника президента Джимми Картера, а позже стал одним из основателей инвестиционной компании Carlyle Group, управляющей теперь активами на сотни миллиардов долларов. Понятно, что Америка может быть довольна притоком чужих мозгов и способностей. Она в явном выигрыше. Но вот остальным надо, видимо, отчетливо понимать, за чей счет достигается этот выигрыш. Я лично давно воспринимаю и называю его не иначе как "американский пылесос".

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По моему убеждению, тягу в этом пылесосе создают, во-первых, жадность, а во-вторых — свобода: людей прямо и открыто заманивают возможностью работать исключительно на свой карман, без всякой оглядки на общественное благо, и обещают позволить им "все, что не запрещено законом". Это на самом деле мираж. Но увлекает он многих, в том числе и среди тех, кого трудно заподозрить в излишней доверчивости. Спросите об этом, например, Виктора Вексельберга, Олега Тинькова или Павла Дурова. Вольно им было верить в то, будто Фемида в США и в самом деле слепа и беспристрастна… Почин недовыполнен Да и на уровне массового сознания "американская мечта", которая, кстати, по словам Рубенстайна, была "впервые сформулирована Томасом Джефферсоном", в последние годы заметно тускнеет. Это наглядно проявилось, например, в ходе нынешней пандемии COVID-19, с которой богатейшая страна мира справлялась поначалу чуть ли не хуже всех. Во всяком случае, она и до сих пор удерживает незавидную пальму первенства по числу как заболевших (около 34 млн человек), так и умерших (свыше 600 тыс.).

Другое дело, что портить себе и согражданам настроение мрачной статистикой власти США, разумеется, не хотят. Показатели смертности они теперь приводят в основном не абсолютные, а относительные — в пересчете на 100 тыс. человек населения, и основной упор вообще делают на уровень вакцинации. Тот за океаном действительно впечатляет, хотя, по признанию профильного координатора Белого дома Джеффа Заенца, предпраздничные повышенные обязательства выполнены все же не будут. Ранее предполагалось добиться того, чтобы к Дню независимости 70% совершеннолетних жителей США получили хотя бы одну прививку; теперь этот временной рубеж сдвинут на середину июля. "Театр абсурда" К тому же пандемия — отнюдь не единственная причина для хандры, отчетливо чувствующейся в последнее время за океаном. На днях я позвонил по работе своему давнему доброму товарищу в Вашингтоне и неожиданно услышал от него монолог на тему, которая у нас была популярна во время распада СССР: "Так дальше жить нельзя!"

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При этом человек не болен; у него все в порядке и дома, и на работе, в Америке он прожил не один десяток лет и никогда не был склонен к нытью. А теперь в голос жалуется — причем не на материальную сторону жизни, а на моральную атмосферу, становящуюся, по его словам, совершенно нестерпимой. Прежде всего удручает и возмущает его "система ценностей, которая все более активно насаждается" за океаном. Например, "когда уже нельзя говорить "мама-папа", а надо говорить "родители номер один и номер два". Я прикинул и внутренне согласился: одно дело — когда дивишься этому вчуже, со стороны; совсем другое — когда собственные внуки ходят в американский детский сад "и говорят, получается, на "неправильном" языке". Дальше больше. О том, что в американских школах следят скорее за посещаемостью, чем за учебой, мне было известно на примере собственных детей. Но в последнее время, по словам моего знакомого, положение продолжает ухудшаться и становится просто "катастрофическим".

"География не преподается как предмет, нет такого предмета, — сказал он. — То же самое и геометрия. Не знают ни теоремы Пифагора, ни даже имени такого — Пифагор. Вместо физики, химии, биологии — предмет под расплывчатым названием sciences (естественные науки). Это дикий примитив, какой-то набор разрозненных случайных фактов типа расстояния от Земли до Луны. История — вообще чистое оболванивание в американоцентричном духе, промывание мозгов… Литература запрещается. Шекспир оказался расистом, нельзя его преподавать. Ни тебе Марка Твена, ни Харпер Ли, ни Сэлинджера. Все сплошь "расисты" и "угнетатели". Просто театр абсурда…" В самом деле: буквально на глазах Америка становится "страной с непредсказуемым прошлым" (в свое время она презрительно именовала так СССР из-за периодических идеологических чисток). Прошлогодний стихийный процесс сноса памятников узаконивается. Нижняя палата Конгресса на днях проголосовала за то, чтобы убрать из Капитолия изображения исторических деятелей, участвовавших в Гражданской войне на стороне южан-конфедератов. "Невозможно стало жить" Когда я звонил своему товарищу, меня вообще-то интересовали наши домашние демографические проблемы в их экономическом преломлении. Но человек сказал: "Я-то ожидаю, что будет приток западных людей в Россию. Он уже существует, но пока только ручеек. Просто люди, имеющие правильные традиционные ценности, не хотят больше здесь жить. Здесь невозможно стало жить".

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Насчет ручейка я, кстати, в курсе. Сам встречался в Москве с латиноамериканскими старообрядцами, думающими переезжать на наш Дальний Восток (манят обещаемые гектары неосвоенной земли). Видел в соцсетях чаты потенциальных переселенцев, в том числе из США и Западной Европы. Знаком с Марией Бутиной, помогающей зарубежным соотечественникам решать сопутствующие проблемы. А к изложенному выше могу добавить впечатления "приятеля номер два", на сей раз из Нью-Йорка. Этого беспокоит прежде всего массовый отток из мегаполиса в период пандемии людей, платящих львиную долю налогов, и как следствие — быстрое обветшание городской инфраструктуры, в том числе на Манхэттене, и всплеск уличной преступности при вынужденном, а порой и демонстративном невмешательстве полиции. Отчасти под влиянием этих рассказов я подписался на Telegram-канал Police Frequency и быстро насмотрелся там всяких ужасов. Например, как недавно какой-то мужчина среди бела дня на автобусной остановке в Нью-Йорке на глазах прохожих насмерть забил монтировкой немолодую женщину. Или вот из другой оперы: на том же самом канале мне попалась ссылка на новое исследование Рейтеровского института по изучению журналистики, показавшее, что лишь 29% американцев доверяют сейчас собственным СМИ и что по этому показателю США занимают последнее место среди 46 стран мира. Новость вроде бы не профильная: где полиция, а где журналисты? Но при перепечатке публикаторы объясняли свои мотивы: вот, дескать, даже сами либералы признают, что им никто не верит. Согласно тому же исследованию, 75% консерваторов в США убеждены, что их точка зрения отражается прессой необъективно. Не все сбывается Я сам полжизни прожил в Америке, успел ее узнать и полюбить и готов откровенно признаться: я толком не понимаю, что с ней сейчас творится и к чему это приведет. Исхожу из того, что страна, как уже не раз бывало в ее истории, преодолеет нынешние трудности и, возможно, даже выйдет из них окрепшей.

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Ведь вот ее избирательная система, которую не ругает только ленивый, на самом деле в прошлом году в очередной раз сработала и обеспечила в целом мирную, хоть и не совсем гладкую, передачу власти. New York Times предрекает "начало американского ренессанса" — в частности, на том основании, что в стране резко ускорился (до рекордных 4,4 млн заявок за 2020 год) процесс формирования нового бизнеса. Но, с другой стороны, нельзя не замечать и пессимистичных оценок, предрекающих США закат и чуть ли не распад. Какие прогнозы ближе к истине, думаю, сейчас с уверенностью никто не скажет. Моя собственная гипотеза в целом сродни той теории конвергенции, которую предлагал в свое время академик Андрей Сахаров: на мой взгляд, после окончания холодной войны Восток и Запад существенно сблизились (и по уровню жизни, и по идеологическим ориентирам). Наш собственный "поворот к рынку" кажется нам теперь естественным; но вот то, что в Конгрессе и либеральной прессе США будут всерьез обсуждаться преимущества социализма, я прежде и представить себе не мог. Другое дело, что обе стороны, кажется, зачастую перенимают из опыта друг друга не лучшее, а худшее. И в последние годы вновь враждуют — возможно, с даже более опасным, чем прежде, ожесточением. Признаюсь, мне горько это видеть, поскольку я с близкого расстояния наблюдал в Вашингтоне за недолгими "оттепелями" в американо-российских отношениях при Джордже Буше — младшем и при Бараке Обаме. Бушу, кстати, 6 июля исполняется 75 лет. Помню, однажды он вроде как в шутку упомянул, что после отхода от государственных дел хотел бы слетать на рыбалку в Сибирь. Насколько мне известно, так и не слетал... Отставание по фазе В целом, по-моему, американцы вслед за нами — с небольшим отставанием по фазе — просто привыкают жить в новых геополитических реалиях. Любопытно, кстати, что дается им это чуть ли не сложнее, чем нам. Мы-то после распада СССР просто вынуждены были как-то объяснять себе случившееся, искать пути преодоления постигшей нашу страну катастрофы. А они лишь уверились тогда в своей "исторической правоте", в сознании своей "исключительности". Наверное, поэтому так и цепляются до сих пор за те же иллюзии, наступают на те же грабли и требуют сохранения "миропорядка, основанного на правилах". Разумеется, своих собственных.

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Между тем вопреки тогдашним радужным ожиданиям жизнь среднего американца становится не лучше, а хуже. И он знает и понимает, что детям его придется еще труднее. Хотя тезис о том, что каждое новое поколение должно жить лучше прежнего, — ключевое слагаемое той самой "американской мечты". Разумеется, все это вызывает недоумение и протест. Наглядным проявлением их было избрание на высший государственный пост в США республиканца Дональда Трампа — популиста, националиста и волюнтариста. Он продержался лишь один срок и, конечно, даже в глазах своих сторонников не успел "сделать Америку снова великой". А критики его и вовсе убеждены, что он лишь обострил проблемы страны. О причинах и следствиях еще будут спорить специалисты, но, во всяком случае, очевидно, что именно при его администрации за океаном произошла сильная вспышка межрасовых противоречий, бурных уличных выступлений протеста и погромов под лозунгом Black Lives Matter. К тому же она наложилась на пандемию COVID-19 и вызванный ею экономический спад.

А сменивший Трампа в Белом доме демократ Джозеф Байден утверждает, что унаследовал даже не три, а целых четыре кризиса, поскольку добавляет к названным еще и проблему изменения климата. Да, он, как и все его предшественники, обещает сплотить страну и народ и "отстроить все заново еще лучше", но при этом сам признает (видимо, в силу преклонного возраста), что его президентство — лишь "мостик" к будущим новым американским лидерам. Кстати, как напоминают аналитики, смена политических поколений грядет и в других странах мира, и это может еще более осложнить для США переходный период. Смутное время Так что пока у Америки продолжается смутное время. И первый свой день рождения при президенте Байдене она встречает отнюдь не в праздничном настроении.

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Социологическая служба Гэллапа с 2001 года отслеживает изменение этих настроений, спрашивая американцев под 4 июля, насколько те гордятся своей страной и принадлежностью к ней. Прошлогодний отчет был озаглавлен "Национальная гордость в США падает до рекордно низкого уровня", сегодняшний новый свидетельствует о "небольшом повышении" показателей. В целом доля тех, кто "чрезвычайно высоко" или "очень высоко" ценит свое гражданство (а других вариантов ответа и не предполагается), составляет сейчас 69% против прошлогодних 63%. В 2002 и 2003 годах она достигала 90–92%, но с тех пор неуклонно снижалась. Да и нынешний подъем произошел только среди демократов, у республиканцев же недовольство усилилось. Гэллап, конечно, не единственный держит руку на пульсе. По совокупности опросов, отслеживаемых политологическим ресурсом RCP, на сегодняшний день американцы примерно в соотношении 52% к 41,3% оценивают направление развития своей страны как неправильное. И это еще далеко не худший показатель за последние годы. Что возводить молодым? Что ж, пожелаем Америке на день рождения выйти все-таки на верный путь, в том числе, кстати, и в отношениях с Россией. Хотя для США это на самом деле отнюдь не приоритет. Прежде всего им надо навести порядок в собственном доме, восстановить внутреннее единство и согласие. А это трудно — не только из-за политической поляризации последних лет, но и потому, что само американское общество быстро и радикально меняется. Вот свежая новость: проанализировав предварительные итоги переписи 2020 года, эксперт из вашингтонского Института Брукингса Уильям Фрей пришел к выводу, что за последние 10 лет численность белого неиспаноязычного населения страны не выросла, а сократилась. Процентная доля ее снижалась и прежде, но теперь, согласно этим оценкам, немного уменьшился и абсолютный размер. Это произошло впервые за всю историю страны.

Если данные подтвердятся, это, конечно, станет важным водоразделом. Америка "быстро превращается в страну, где меньшинства будут составлять большинство населения", — констатирует сетевое издание Axios. А поскольку быстрее всего перемены происходят в младших возрастных когортах, то и в политике, как подчеркнул Фрей, на первый план выдвигается "повестка дня более молодых". В правящей партии США олицетворением нового поколения считается юная социал-демократка Александрия Окасио-Кортес, избранная в 2018 году в состав Конгресса и сколотившая там целую бригаду единомышленниц. Настрой у них боевой — как в советских песнях, которые "не задушишь, не убьешь". Как там было у Маяковского: "Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым…" Долгое эхо истории Напоследок хочу еще на минуту вернуться в памяти в 2014 год, в Монтичелло. Я там говорил с нашими бывшими соотечественниками и убедился в том, что, несмотря на публичную клятву быть впредь лояльными исключительно США, они, как правило, не собирались отказываться от российского гражданства и переживали по поводу обострения американо-российских отношений из-за кризиса на Украине.

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