Захарова указала на бездоказательное штампование Госдепом данных о "гаванском синдроме"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Госдепартамент из года в год бездоказательно "штамповал новости" о заговоре, якобы связанном с выявлением у американских дипломатов так называемого гаванского синдрома. Об этом в понедельник написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

30 сентября портал BuzzFeed со ссылкой на рассекреченный доклад 2018 года, написанный для Госдепартамента, сообщил, что независимая исследовательская группа американских ученых JASON, консультирующая правительство США, проанализировала видео- и аудиозаписи инцидентов, связанных с так называемым гаванским синдромом, и пришла к выводу, что звуки на них издают насекомые и они вряд ли связаны с "оружием, использующим микроволны".

"Как, спросите вы, могло так случиться, что из года в год Госдеп штамповал новости о коварстве очередного мирового заговора, в центре которого оказались банальные насекомые? Да так, собственно, у них во всем. Пробирки с порошком выдаются за доказательства наличия химического оружия, фотографии дохлых уток - применения в Британии боевых отравляющих веществ. Список бесконечный, к сожалению. Теперь в нем есть и сверчки-диверсанты", - отметила Захарова.

Так называемый гаванский синдром - неврологические симптомы, включавшие головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей. Власти США называли причиной прицельную атаку на своих дипломатов с использованием звукового оружия. Еще в октябре 2017 года кубинские эксперты заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

К настоящему моменту было зафиксировано около 200 возможных случаев "гаванского синдрома", в основном среди американских дипломатов и разведчиков. Из-за информации о возможном инциденте был задержан вылет вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам, сообщалось о похожем недомогании в окружении директора ЦРУ Уильяма Бернса во время его поездки в Индию.