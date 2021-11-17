Число задействованных в вакцинации мобильных бригад в Екатеринбурге сократили вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Число мобильных и передвижных медицинских бригад, задействованных в вакцинации, в Екатеринбурге сократили вдвое - с 40 до 20. Этого количества достаточно, чтобы вакцинировать всех желающих, сообщил в среду на сессии заксобрания региона министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

"В одном только городе Екатеринбурге мы сократили количество бригад с 40 до 20, этого достаточно вполне. Количество волонтеров тоже стало гораздо меньше", - сказал он, уточнив, что ранее в вакцинации населения города участвовало до 144 волонтеров.

По словам министра, сейчас в регионе задействовано в вакцинации 86 медицинских организаций, открыто 160 кабинетов, работают 86 мобильных и передвижных бригад. Для удобства прививочные пункты размещены в торговых центрах 12 городов области. Всего в запасе находится 350 тыс. доз вакцины, это количество Карлов оценил как "более чем достаточное".

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 17 ноября, в регионе за сутки зарегистрировано 732 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 169 760, выписаны 150 506 человек, умерли 7 987.