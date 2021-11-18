Пострадавших при взрыве газа в Чечне детей транспортируют в Краснодарский край

ГРОЗНЫЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Четырех детей в возрасте от трех до 12 лет, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в городе Гудермесе, транспортируют в ожоговый центр в Краснодарском крае. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Двое из них получили ожоги дыхательных путей. К лечению подключены федеральные специалисты и сотрудники Министерства здравоохранения ЧР. Детям оказывается вся максимально необходимая помощь. Завтра утром их перевезут в ожоговый центр Краснодарского края", - написал Кадыров.

Он также сообщил, что в кратчайшие сроки для пострадавшей семьи будет построен новый дом со всеми необходимыми условиями. "Теперь у семьи в самое ближайшее время будет новое жилье. Остается приложить все усилия для выздоровления несовершеннолетних детей, которые с помощью Аллаха поправят здоровье и обретут надежду на счастливое будущее", - добавил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что во вторник в Гудермесе в частном домовладении произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали четверо несовершеннолетних. Следственные органы в Чеченской Республике возбудили уголовное дело по данному факту.