Семья мигрантов попала в больницу в Польше после штурма границы

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Семья мигрантов из пяти человек попала в больницу в Польше после массовой попытки штурма польско-белорусской границы. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь службы Анна Михальская.

"Около 21:00 имела место самая крупная [за минувшие сутки] попытка силового пересечения границы. С белорусской стороны собралась группа из около 500 человек. 200 удалось пройти в Польшу на несколько десятков метров от линии границы, их задержали пограничники с помощью солдат и полиции", - информировала она.

"В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья - женщина, мужчина и трое детей в возрасте девяти, восьми и семи лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль в животе. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины", - указала Михальская.

Отвечая на вопрос о причинах случившегося, представительница погранохраны отметила, что это сложно оценить. "Сложно сказать, из-за чего [они пострадали]. Группа действовала агрессивно, напирала на забор", - отметила Михальская, подчеркнув, что семья была в большой группе мигрантов.

Как добавила пресс-секретарь, минувшей ночью в местности Бобровники была проведена спасательная операция в отношении двух граждан Ирака, которые застряли в болоте. "Как оказалось, женщина беременна. Пограничники вызвали скорую помощь, вытащили их из болота", - сказала Михальская. "По имеющимся у меня данным, все в безопасности, в том числе и ребенок", - констатировала она.

По словам пресс-секретаря, пострадавшие мигранты, вероятно, попадут в охраняемый центр для иностранцев на территории Польши.