В аэропорту Анадыря задержаны четыре рейса из-за непогоды

ТАСС, 19 ноября. Вылет четырех самолетов из аэропорта им. Ю.С.Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержан по метеоусловиям и в связи с поздним прибытием воздушных судов из-за погоды, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержаны рейсы в Залив Креста, Марково, Провидения, Певек с 16 и 18 ноября.

С начала недели Чукотка находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель, ветер с порывами до 40 м/с. Штормовое предупреждение объявлено в восточных района округа. В настоящий момент в Анадыре облачно, скорость ветра - около 9 м/с.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.