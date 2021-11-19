Первым компонентом вакцины от коронавируса в Приморье привили более 700 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Первым компонентом прививки от коронавируса в Приморье привились 706 571 человек - 58,7% от плана вакцинированных. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"К 19 ноября в Приморье первую прививку против новой коронавирусной инфекции сделали 706 571 человек, за вчерашний день в пункты вакцинации обратились 14 890 граждан. Всего в край поставлено 901 935 комплектов вакцин (75% от потребности), освоение вакцины по первому компоненту составляет 75,9%", - говорится в сообщении.

Для формирования коллективного иммунитета в крае необходимо вакцинировать 1,2 млн человек. План выполнен на 58,7%. Это не позволяет остановить рост заболеваемости. Только за последние сутки в крае выявлено 416 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии заболевание перенесли 83 159 жителей края.

В регионе обязательная вакцинация введена для граждан, работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, в торговле, сфере общественного питания и других.

В связи со сложной эпидемической обстановкой власти Приморья вводят для посетителей торговых центров, парикмахерских, гостиниц и саун систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса. С 30 октября система QR-кодов введена для мест общепита, учреждений культуры и спорта.