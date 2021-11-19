Власти Петербурга считают преждевременным введение QR-кодов на основании уровня антител

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Петербургские власти считают, что вводить QR-коды на основании титра антител к новой коронавирусной инфекции преждевременно. Такую позицию высказал в пятницу на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Инициативно выступать с подобным ноу-хау, я считаю, преждевременно. Если же будет распоряжение министерства здравоохранения, либо правительства РФ о том, что на основании того или иного титра антител признавать человека переболевшим и выдавать ему QR-код, мы, естественно, будем этому следовать. Но пока решать на уровне субъекта это делать, я считаю, преждевременно", - сказал Лисовец, отвечая на вопрос журналиста о том, планируется ли в Санкт-Петербурге выдавать QR-коды по тесту на антитела.

Ранее ТАСС со ссылкой на главу Чувашии Олега Николаева сообщил, что система выдачи QR-кодов гражданам с высоким титром антител может быть запущена в пилотном режиме в республике в ближайшие дни.

12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вопрос о выдаче QR-кодов для непривитых граждан, переболевших ковидом неофициально, но имеющих высокие антитела к коронавирусу, нужно обсуждать со специалистами и с Роспотребнадзором.