Патриарх Кирилл заявил, что благодарен Путину за "соотношение политики с нравственностью"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благодарен президенту РФ Владимиру Путину за его стремление строить жизнь России "не только на законе, но и на правде" и за его "соотношение политики с нравственностью". Об этом заявил патриарх, отмечающий в субботу 75-летие, на встрече с президентом в Кремле.

Путин наградил патриарха орденом Святого апостола Андрея Первозванного, как отмечается в указе, "за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами".

"Я вас благодарю за награду и одновременно хотел бы выразить Вам благодарность от имени Русской православной церкви и от себя лично за Ваше неизменное внимание к духовной жизни людей, за Ваше соотношение политики с нравственностью, за Ваше стремление строить жизнь нашего Отечества не только на законе, но и на правде", - сказал патриарх, обращаясь к президенту.

Он отметил, что на рубеже ХХ-ХХI веков государственная, общественная, личная жизнь в России выстроилась "удивительным образом" - "таким образом, что мы сознаем, что живем в счастливой стране".

"И хотя много проблем <...>, мы имеем самое главное: мы свободны, мы независимы, мы сохранили нашу культуру, нашу веру, сохранился наш народ, несмотря на тяжелейшие перипетии века 20-го. И сегодня Россия с большим запасом прочности идет по своему историческому пути", - отметил предстоятель.

Он выразил уверенность, что "абсолютное большинство верующих Русской православной церкви сегодня полностью разделяют" его слова.