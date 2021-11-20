Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которому сегодня исполнилось 75 лет, орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте президента России.

"За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)", - говорится в тексте указа.

Голос церкви снова приобрел в России огромное значение, и во многом это результат пасторского служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил Путин на встрече с патриархом, состоявшейся в субботу в Екатерининском зале Кремля и приуроченной к 75-летию церковного деятеля.

"Безусловно, церковь знала разные времена, но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат Ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания", - сказал глава государства.

Он обратил внимание на то, что под "чутким духовным водительством" Кирилла церковь активно участвует в жизни общества, решении насущных социальных проблем, реализации масштабных, значимых для всей страны проектов. "Плодотворное пастырское служение снискало вам высочайший авторитет, причем не только в России, но и за ее пределами, уважение миллионов верующих во всей нашей огромной державе", - указал Путин.

Он отдельно отметил огромный вклад патриарха в утверждение традиционных ценностей, сохранение российского исторического и культурного наследия. "Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции, ваш призыв к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтеров, да и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре", - обратился президент к патриарху, пожелав ему доброго здоровья и успехов в благородном служении.

Успехи страны в экономике

Экономика и успехи страны в этом направлении зависят от духовных начал, потому что именно они способны объединить общество в единое целое, заявил Путин. "Конечно, мы все прекрасно понимаем, что в основе благополучия страны, в основе развития экономики, повышения обороноспособности и безопасности лежат успехи государства в области экономики", - отметил он. Это, по мнению главы государства, "базовая вещь, которая не подлежит никакому сомнению".

"Но есть гораздо более глубокие вещи, - подчеркнул Путин. - И сама экономика, и все, что с ней связано, зависит от духовных начал любого общества, которые объединяют это общество в одно единое целое. И только объединяясь в это целое, общество и государство добиваются успехов".

В заключение глава государства вновь обратился к патриарху. "Ваше Святейшество, Вы именно тот человек, который уделяет внимание самому главному - нашей вере, нашим духовным началам, нашим базовым ценностям, - и делаете это действительно от всей души, с полной отдачей сил. Еще раз выражаю Вам слова самой искренней благодарности и желаю вам всего самого доброго", - заключил президент.

Поздравление президента

Путин поздравил патриарха Кирилла с 75-летием. "Позвольте сердечно поздравить Вас с юбилеем - с 75-летием, - обратился президент к патриарху. - Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России".

Глава государства указал на успехи патриарха в укреплении роли церкви в России, а также утверждении традиционных ценностей, сохранении исторического и культурного наследия.

"Ваше Святейшество, для меня большая, огромная честь отметить Ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить Вам высшую награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры", - подчеркнул президент. Как сообщили в пресс-службе Кремля, церковный деятель награжден орденом за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами.

Патриарх Кирилл же в свою очередь обратил внимание на то, что эта государственная награда не случайно "установлена в честь апостола Андрея". "Он <...> просветил светом христовой истины ту землю, которая сегодня является значительной частью России. И поэтому, конечно, этот орден является в каком-то смысле не только высшим государственным знаком отличия, но и святыней - потому что на нем изображен святой Андрей Первозванный", - считает он.

В завершение встречи слово вновь взял президент. Он указал на то, как прошла торжественная церемония. "[Она была] скромной, можно сказать, несмотря на то что событие у нас большое. Скромной, потому что мы вынуждены жить в условиях известных ограничений, связанных с коронавирусом, я уже об этом сказал. Тем не менее это торжественная церемония, и по большому случаю, по серьезному поводу", - констатировал Путин, в заключение еще раз выразив патриарху слова самой искренней благодарности и пожелав ему всего самого доброго.