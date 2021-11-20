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Движение по трассе М-7 полностью открыто

Грузовой автомобиль ранее снес пролетное строение надземного пешеходного перехода

ВЛАДИМИР, 20 ноября. /ТАСС/. Движение по трассе М-7, прерванное из-за обрушения надземного пешеходного перехода в Лакинске, полностью открыто. Об этом в субботу сообщил ТАСС врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

"Движение полностью открыто", - сообщил ТАСС глава региона.

По данным пресс-службы Упрдора "Москва - Нижний Новгород", движение транспорта восстановлено в штатном режиме с 18:05 мск.

Около 13:30 мск 20 ноября движение автотранспорта на 152-м км федеральной трассы М-7 "Волга" было полностью перекрыто из-за ЧП - грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз, задел пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция упала на проезжую часть.

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