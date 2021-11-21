{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Центре им. Гамалеи сообщили, что переносимость детской вакцины от ковида очень хорошая

Переносимость детской вакцины от ковида очень хорошая - ученый Центра им. Гамалеи.

Пандемия COVID-19
Путин решил поучаствовать в испытании назальной формы вакцины от коронавируса
По словам замглавы Центра им. Гамалеи Дениса Логунова, назальную форму препарата планируют внедрить в ближайшее время после клинических исследований
Читать полностью