Количество заражений уменьшается, смертность растет. Главное о коронавирусе за 21 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 9 331 158 случаев заражения, из них новых — 36 970. За сутки умерли 1 252 человека, за весь период — 264 095.
- Число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снижается вторую неделю подряд и составляет 260 484. Это на 5,5% меньше заболевших, чем за предыдущие семь дней. Однако смертность по-прежнему на пике - число умерших от новой болезни обновило максимум уже в девятый раз подряд и достигло 8 709.
- Вакцинация от гриппа не отразится на количестве антител у переболевших COVID-19, сообщил ТАСС доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
- Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет должна быть введена на федеральном уровне, так как они входят в группу риска тяжелого течения заболевания, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
- Певица и актриса Наталия Орейро сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Спутник V".
- Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Израиля в ходе переговоров, состоявшихся в Москве, достигли договоренности о создании специальной рабочей группы по противодействию коронавирусу.
Москва
- Всего зафиксировано 1 918 633 случаев заражения, из них новых — 3 438 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 257,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Правительство Великобритании не планирует когда-либо делать вакцинацию от коронавируса обязательной для большинства жителей королевства, заявил глава Минздрава страны Саджид Джавид.
- Противники вакцинации на Кипре столкнутся с рядом ограничительных мер, если не привьются от коронавируса в ближайшие недели, заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.