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Количество заражений уменьшается, смертность растет.
Количество заражений уменьшается, смертность растет.
Количество заражений уменьшается, смертность растет.
Количество заражений уменьшается, смертность растет.
Количество заражений уменьшается, смертность растет.
Пандемия COVID-19

Количество заражений уменьшается, смертность растет. Главное о коронавирусе за 21 ноября

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 331 158 случаев заражения, из них новых — 36 970. За сутки умерли 1 252 человека, за весь период — 264 095. 
  • Число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снижается вторую неделю подряд и составляет 260 484. Это на 5,5% меньше заболевших, чем за предыдущие семь дней. Однако смертность по-прежнему на пике - число умерших от новой болезни обновило максимум уже в девятый раз подряд и достигло 8 709.
  • Вакцинация от гриппа не отразится на количестве антител у переболевших COVID-19, сообщил ТАСС доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
  • Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет должна быть введена на федеральном уровне, так как они входят в группу риска тяжелого течения заболевания, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
  • Певица и актриса Наталия Орейро сообщила, что привилась от коронавируса вакциной "Спутник V".
  • Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Израиля в ходе переговоров, состоявшихся в Москве, достигли договоренности о создании специальной рабочей группы по противодействию коронавирусу.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 918 633 случаев заражения, из них новых — 3 438 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 257,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Правительство Великобритании не планирует когда-либо делать вакцинацию от коронавируса обязательной для большинства жителей королевства, заявил глава Минздрава страны Саджид Джавид.
  • Противники вакцинации на Кипре столкнутся с рядом ограничительных мер, если не привьются от коронавируса в ближайшие недели, заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.
Теги
Пандемия COVID-19
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