Заболеваемость ковидом в России снижается вторую неделю

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается вторую неделю подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За последние семь дней в стране зарегистрировали 260 484 заболевших против 275 579 за предыдущий аналогичный период (снижение на 5,5%). В Москве заболеваемость снижается гораздо быстрее - на этой неделе в столице подтвердили 23 471 случай заражения, что оказалось меньше показателя прошлой недели сразу на 30%.

При этом продолжает расти число выздоравливающих. С 15 по 21 ноября в России, по данным оперативного штаба, выздоровели 240 345 человек - на 8% больше, чем в предшествующие семь дней.

На этом фоне в России резко замедлился рост числа так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. Если в прошлое воскресенье их было 1 030 703, то в это - 1 042 133.

Смертность от нового заболевания в стране остается на пике - за неделю штаб зафиксировал 8 709 летальных случаев, что стало уже девятым подряд максимумом с начала пандемии.